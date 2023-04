Autobus Matanais se moque du syndicat et des parents

MATANE, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Lors d'une brève rencontre de négociation ce 12 avril au matin, les membres de l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc.-CSN ont reçu les dernières offres salariales de l'employeur.

« Autobus Matanais se moque de nous et se moque des parents qui n'ont pas de service depuis le 13 mars dernier. Nous avons déclenché la grève parce qu'on nous offre que des pinottes en augmentations salariales comparativement aux sommes qui ont été versées par le gouvernement. Actuellement, avec sa dernière proposition, l'employeur se garde toujours la part du lion des sommes qui lui ont été allouées. Et le boss n'est pas pressé de régler le conflit puisque les prochaines dates de négociation ne sont que les 23 et 24 avril », dénonce Maryse Boulay, porte-parole du syndicat.

« Contrairement aux propos mensongers d'un employeur qui négocie sur la place publique, les salarié-es ne demandent pas plus que ce que les autres conductrices et conducteurs ont reçu durant des négociations récentes dans le transport scolaire, ajoute Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est lui-même intervenu le 1er février dernier afin d'appuyer les revendications actuelles dans le transport scolaire en soulignant que les chauffeurs doivent avoir leur juste part. Et c'est exactement cette juste part qu'elles et ils demandent. »

Le syndicat a déclenché un arrêt de travail le lundi 13 mars dernier.

« Rappelons-le à nouveau : lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications importantes de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne pleinement la capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Pour nous, il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur », conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

À propos

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. -CSN regroupe 31 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente 8 500 membres répartis dans plus de 96 syndicats dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, et tous secteurs d'activité confondus, privé comme public.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Gino Provencher, Conseiller syndical Service d'appui aux mobilisations et à la vie régionale - CSN, [email protected], 418 723-7883