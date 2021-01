Autobus Groupe Séguin se tourne vers l'électrification avec une Commande de 60 autobus Lion Électrique

Cette commande de 60 autobus LionC est la plus grosse commande d'autobus scolaires 100% électriques dans l'industrie en Amérique du Nord

SAINT-JÉRÔME, QC, le 19 janv. 2021 Autobus Groupe Séguin (Autobus Séguin) une entreprise située à Laval et Lion Électrique (Lion) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une commande pour l'acquisition, par Autobus Séguin, de 60 autobus scolaires électriques LionC à zéro émission sur une période de cinq ans, afin de les intégrer au parc de véhicules actuel de l'entreprise, l'un des plus grands au Québec. Cette commande est, à ce jour, la plus importante dans l'industrie des autobus scolaires électriques en Amérique du Nord. Les 10 premiers autobus seront livrés progressivement, dès 2021, et seront utilisés dès la rentrée scolaire 2021-2022, à travers les sept centres de services desservis par Autobus Séguin. Sous réserve de la satisfaction continue de certaines conditions, les 50 autobus restants seront livrés jusqu'en 2026.

« Nous sommes heureux de continuer la tradition de pionnier implantée chez Autobus Séguin en participant au vent de changement actuel, et en faisant cet important virage vers l'électrification du transport scolaire. Lion Électrique, qui nous assistera dans la transition et l'intégration de ces nouveaux autobus, est un partenaire de choix pour la réussite de ce projet. À terme, notre ambition est d'électrifier la totalité de notre flotte de 310 autobus scolaires d'ici 2030 » affirme Stéphane Boisvert, président chez Autobus Groupe Séguin.

« Autobus Séguin fait preuve de leadership en migrant vers l'électrification, et cette initiative démontre qu'il est possible d'électrifier un nombre élevé de véhicules. Nous sommes heureux d'accompagner l'équipe d'Autobus Séguin, optimisant ainsi le succès de la transition vers un transport scolaire sans émission, au bénéfice de la santé et de la sécurité des enfants » affirme Marc Bédard, Président et fondateur de Lion Électrique.

Un autobus scolaire émet 23 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par année. Avec cette initiative c'est 1380 tonnes de GES par année qui seront éliminées par Autobus Séguin.

Le Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques au Québec, qui s'inscrit dans le Plan d'action en électrification des transports du gouvernement du Québec, a contribué de façon déterminante à la concrétisation de cette commande.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

Thelionelectric.com

À propos d'Autobus Groupe Séguin

Fondée en 1979 par Gérald Séguin, la compagnie Autobus Groupe Séguin s'est bâtie une réputation enviable dans le domaine du transport scolaire et nolisé. Depuis plus de quarante ans, notre mission demeure celle d'offrir un service hautement sécuritaire tout en ayant à cœur de satisfaire notre clientèle, nos passagers ainsi que notre grande équipe d'employés.

La flotte compte plus de 310 véhicules afin de desservir adéquatement sept centres de services scolaires, de nombreux collèges privés ainsi qu'une vaste clientèle en transport nolisé pour des activités parascolaires, sportives ou toutes autres destinations. Toujours à l'affût des nouveautés, les membres de la direction sont activement impliqués au sein de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec.

Renseignements: Personne-ressource Lion Électique: Patrick Gervais, Vice-président, Marketing et communications, [email protected], Mobile : (514) 992-1060; Personne-ressource Autobus Séguin: Stéphane Boisvert, CPA -- Président, [email protected], 450 622-8242

