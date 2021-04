Autobus et berlines scolaires : lieux propices à la contamination de la COVID-19 - Les conductrices et conducteurs doivent aussi être vaccinés en priorité

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui représente plus de 3000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires provenant d'une dizaine de régions du Québec, exige que ces derniers soient inclus dans la liste des travailleurs essentiels qui recevront prioritairement le vaccin contre la COVID-19 dans les prochaines semaines.

« Le personnel des écoles fait partie de cette liste. Les conductrices et conducteurs d'autobus et de berlines scolaires doivent être considérés au même niveau de risque que les salarié-es qui donnent des services directs aux élèves dans les écoles. Ils doivent donc être vaccinés en priorité comme eux. C'est un non-sens qu'ils soient exclus de cette catégorie à l'heure actuelle. C'est même insultant », déclare Stephen P. Gauley, président du secteur du transport scolaire de la FEESP-CSN.

M. Gauley rappelle que les autobus et les berlines scolaires sont des espaces fermés, peu ventilés. Les conductrices et conducteurs côtoient aussi des centaines d'élèves différents chaque jour en raison des multiples circuits qu'ils effectuent matin et soir. « La distanciation sociale dans les autobus est impossible. La plupart des conductrices et conducteurs n'ont pas de plexiglas pour les protéger et ont des contacts à moins de deux mètres pendant plus de quinze minutes avec les élèves en raison du fait que les bancs à moins de deux mètres d'eux ne sont pas condamnés. Ces conditions créent un potentiel de contamination élevé, comme c'est le cas dans les écoles. Québec doit se réveiller et rectifier la situation », continue M. Gauley.

Jean-Pierre Bourgault, vice-président trésorier de la FEESP-CSN, rappelle que cette exclusion des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires de la liste des travailleurs essentiels qui recevront prioritairement le vaccin pourrait aggraver la pénurie de main-d'œuvre qui sévissait déjà dans ce secteur. « Le gouvernement Legault répète constamment que les enfants doivent pouvoir continuer d'aller à l'école. Mais la pénurie de main-d'œuvre qui frappe déjà le secteur compromettra le service de transport scolaire si des conductrices et conducteurs doivent s'absenter en raison d'une contamination, car à beaucoup d'endroits, il n'y a pas de remplaçants », observe-t-il.

M. Gauley termine en appelant Québec à rectifier le tir sans attendre. « Les conductrices et conducteurs d'autobus scolaires font partie de la grande catégorie du personnel scolaire. Ils doivent être considérés comme travailleurs essentiels pouvant se faire vacciner prioritairement dans les prochaines semaines », conclut-il.

À propos

La Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN) représente 3500 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires réunis au sein de 84 syndicats partout au Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/