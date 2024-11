Austérité de la CAQ en santé et services sociaux - Environ 500 postes en danger dans la région de la Montérégie-Est

LONGUEUIL, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les compressions budgétaires imposées par la Coalition avenir Québec (CAQ) au réseau de la santé et des services sociaux feront mal dans la Montérégie-Est. Quelque 500 postes sont en danger et il pourrait y en avoir plus. Les services à la population en souffriront immanquablement.

« Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) a décidé d'annuler les affichages de près de 500 postes pourtant essentiels au bon fonctionnement des établissements », s'étonne Luc Michaudville, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSSME-CSN. « En agissant arbitrairement de la sorte, la direction ne fera qu'aggraver les terribles conséquences de la pénurie de main-d'œuvre qui touche déjà le réseau. »

Cette décision de la direction du CISSSME découle des demandes de la CAQ exigeant un retour à l'équilibre budgétaire dans des délais extrêmement serrés, rappelle le président syndical. Cela pousse les gestionnaires locaux dans une spirale d'improvisation managériale.

« Le syndicat dénonce vivement cet affront aux travailleuses et aux travailleurs qui tiennent à bout de bras le réseau de la santé et des services sociaux », déplore Luc Michaudville. « Le personnel est déjà surchargé et les besoins en soins ne cessent de croître. »

Abolitions

« La situation est d'autant plus alarmante, poursuit Luc Michaudville, que la direction du CISSSME indique également qu'il pourrait y avoir des annonces d'abolitions de poste au cours des prochaines semaines. Une attaque de plus contre les employés dévoués. »

« Cette situation est intolérable. L'affichage de ces 500 postes est essentiel pour offrir des soins adéquats aux usagers », tranche Luc Michaudville. « Abolir des postes et réduire drastiquement les services cliniques sera totalement contreproductif. La CAQ et le CISSSME compromettent l'avenir du réseau public. »

Les services, déjà fragilisés par des années de sous-financement, ne peuvent pas supporter de nouvelles compressions. Les usagers, souvent vulnérables, paieront le prix de ces décisions qui relèvent de l'idéologie du « moindre coût », au détriment de la santé publique.

Le STTCISSSME-CSN exige des actions immédiates :

L'affichage sans délai de tous les postes vacants. L'arrêt immédiat de toute abolition de poste. Le respect des conditions de travail des employé-es, notamment en matière de double emploi et de répartition des tâches. Un plan concret et transparent pour soutenir le personnel en place, dans un contexte de recrutement difficile, et éviter les coupures dans les services.

« Il est grand temps que la direction du CISSSME cesse de sacrifier l'avenir du réseau de la santé sur l'autel des économies de gestion. Nous ne tolérerons pas que les usagers et le personnel soient les premières victimes de cette logique », conclut Luc Michaudville.

À propos

Le STTCISSSME-CSN compte plus de 8000 membres.

Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). La FSSS-CSN compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Pour renseignements et entrevues : Sylvain Coulombe, conseiller syndical, [email protected], cell 438 874-2992