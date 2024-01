C'EST PARTI !

MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM) , présenté par iA Groupe financier, ouvre ses portes au grand public aujourd'hui à partir de 10h au Palais des congrès de Montréal. La 79e édition du SIAM promet une expérience revitalisée, occupant désormais trois niveaux du Palais des congrès de Montréal et marquant le retour de grandes marques absentes l'année précédente, telles que Ford, Lincoln, Genesis, Infiniti, Mitsubishi, Volkswagen et McLaren. La forte présence médiatique hier lors de la visite inaugurale, la pré-vente et le retour de plusieurs fabricants cette année, confirment l'engouement des marques et du grand public pour cet événement, insufflant une vitalité nouvelle à ce rendez-vous incontournable depuis plus de 79 ans à Montréal.

(Groupe CNW/SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO DE MONTREAL)

MANUFACTURIERS PRÉSENTS, GRANDES NOUVEAUTÉS ET PREMIÈRES CANADIENNES

Tel qu'annoncé lors du coup d'envoi des réflexions stratégiques sur l'avenir du SIAM à la fin juillet 2023, les organisateurs ont initié d'importants changements pour l'édition 2024. Ces ajustements visent à aller au-delà de la simple présentation de nouveaux modèles en intégrant l'événement dans un contexte plus vaste de la mobilité. Cette transition découle des évolutions notables dans l'industrie automobile, le paysage événementiel, et des besoins en constante évolution des passionnés d'automobile. Forts des données recueillies lors de l'étude de marché menée à la fin de l'été et avec la ferme intention d'offrir une expérience maximale aux visiteurs, le SIAM revient sur les trois niveaux du Palais des congrès avec une expérience client enrichie.

DOSSIER DE PRESSE

À propos

La 79e édition du Salon International de l'Auto de Montréal est présentée par iA Groupe financier et est réalisée par la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal (CCAM). Le SIAM présente également la soirée du Gala Avant-Première Bénéfice le jeudi 18 janvier 2024 au Palais des congrès, soirée caritative qui permet d'amasser des fonds au profit de 5 fondations hospitalières du grand Montréal.

