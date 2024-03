OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - Il y a maintenant peu de débat sur la nécessité d'augmenter massivement l'offre de logements pour rendre le logement plus abordable au Canada. La conversation s'est déplacée plutôt vers les façons et moyens permettant d'y parvenir. L'une de ces façons consiste à augmenter la productivité dans la construction résidentielle.

Économiste en chef adjoint, SCHL, Kevin Hughes (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le dernier article de Kevin Hughes, économiste en chef adjoint de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), examine certains des défis et des solutions possibles pour augmenter la productivité dans le secteur de la construction résidentielle. L'article analyse aussi les raisons pour lesquelles le faible niveau de consolidation dans le secteur de la construction résidentielle au Canada peut constituer un obstacle pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de construction de logements.

Lisez l'article complet sur le site Web de la SCHL : Augmenter la productivité pour faire face à la crise du logement au Canada : Où sont les gains ?

