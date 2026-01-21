Des augmentations moyennes de 3,0 % prévues pour 2026.

Des employeurs de plus en plus contraints de repenser leurs stratégies de rémunération globale dans un climat d'incertitude.

Des budgets supplémentaires pour 42 % des organisations afin de relever les défis liés à la rémunération.

Une diminution lente mais constante des budgets d'augmentations salariales observée depuis 2023.

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Normandin Beaudry, firme de premier plan dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale, a publié les constats de son enquête éclair sur les prévisions d'augmentations salariales, à laquelle près de 400 organisations canadiennes ont participé au cours du dernier trimestre de 2025. Les résultats montrent que les organisations canadiennes devraient continuer de réduire légèrement leurs budgets d'augmentations salariales, avec une augmentation moyenne de 3,0 % prévue en 2026, en excluant les gels de salaires. Cela représente une nouvelle baisse de 0,1 % par rapport aux données de l'été 2025.

Évolution des budgets moyens d'augmentations salariales au Canada ( (Groupe CNW/Normandin Beaudry) Prévisions salariales 2026 - sondage (Groupe CNW/Normandin Beaudry)

« Alors que l'incertitude économique et commerciale continue de façonner le marché canadien, les organisations adoptent une approche prudente et progressive pour leurs budgets d'augmentations salariales. En parallèle, les attentes de plus en plus élevées en matière de transparence poussent les organisations à revoir et à communiquer avec clarté leur expérience employé et leur offre de rémunération globale. », a déclaré Anna Potvin, associée et cheffe de pratique, Rémunération, chez Normandin Beaudry.

FAITS SAILLANTS

Les organisations qui modifient leur budget d'augmentations salariales ont des intentions diverses

Les résultats indiquent que près des deux tiers des organisations n'envisagent aucun changement par rapport à leur budget initial établi l'été dernier. Parmi les 26 % d'organisations participantes qui prévoient de modifier leur budget initial, plus de la moitié le réduiront, tandis que les autres envisagent une hausse.

Le budget moyen d'augmentations salariales au Canada initialement prévu à 3,1 %, excluant les gels de salaires, a maintenant diminué de 0,1 %. Cette baisse suit la diminution lente mais constante que l'on observe depuis 2023. En plus d'un budget d'augmentations salariales traditionnel, 42 % des organisations participantes ont prévu un budget supplémentaire moyen de 0,8 % de la masse salariale.

Les stratégies de rémunération globale au cœur de l'expérience employé

En 2026, les organisations se concentrent également à l'interne sur les bases de leur offre de rémunération globale, avec des stratégies qui visent notamment :

La mobilisation du personnel : 58 %

La conformité aux exigences législatives (équité et transparence salariales) : 47 %

La communication avec le personnel : 42 %

Comme les membres du personnel s'attendent à une plus grande transparence, les organisations misent sur le développement et l'amélioration de l'expérience employé au sens large et des stratégies de rémunération globale.

Augmentation prévue des effectifs

D'autres indicateurs économiques demeurent positifs : près de la moitié des organisations (47 %) s'attendent à ce que le versement de leur régime d'intéressement atteigne la cible ou la dépasse, et 35 % des organisations prévoient une augmentation de leurs effectifs au cours de l'année 2026.

Vous trouverez le rapport complet et l'outil interactif présentant des segmentations par province, par secteur d'activité, par type et par taille d'organisation sur le site Web de Normandin Beaudry.

À propos de Normandin Beaudry

Fondée en 1992, Normandin Beaudry est reconnue pour la justesse de ses services-conseils en rémunération globale. Indépendante et entièrement détenue par un nombre sans cesse grandissant de ses spécialistes, Normandin Beaudry a une structure de propriété qui lui confère un statut unique et en fait l'une des rares grandes firmes du domaine à avoir des intérêts exclusivement canadiens. Depuis ses bureaux de Montréal, de Toronto et de Québec, une équipe de plus de 350 personnes sert une clientèle pancanadienne enviable composée d'organisations de toutes tailles et industries, issues des secteurs privé, public, parapublic et des OBNL.

L'excellence parcourt le monde! Coactionnaire indépendante et à parts égales de MBWL International depuis 2023, Normandin Beaudry a aujourd'hui une portée d'action dans plus de 50 pays.

À propos de notre expertise en rémunération

Notre équipe de services-conseils en rémunération est l'une des plus grandes au Canada, comptant plus de 40 spécialistes aux profils variés. Notre approche s'appuie sur l'utilisation intelligente et innovante des données et de la technologie à des fins décisionnelles, sur l'originalité et la simplicité de nos solutions et sur des interventions au cœur de l'action. Pour plus de détails, consultez le https://www.normandin-beaudry.ca/champs-expertises/remuneration/

SOURCE Normandin Beaudry

Relations avec les médias : Zenergy Communications, [email protected]