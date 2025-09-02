Des augmentations moyennes de 3,1 % prévues pour 2026.

Des employeurs incités à repenser leurs stratégies de rémunération globale.

Des budgets supplémentaires pour 42 % des organisations afin de relever les défis liés à la rémunération.

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Normandin Beaudry, chef de file dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale, a publié les résultats de sa 15e enquête annuelle sur les augmentations salariales à laquelle ont participé plus de 1 000 organisations canadiennes. Les résultats révèlent leur intention de continuer à réduire leurs budgets d'augmentations salariales en 2026, avec une augmentation moyenne prévue de 3,1 %, en excluant les gels de salaires. Une baisse de 0,1 % par rapport aux augmentations réelles accordées en 2025.

« Avec les budgets d'augmentations salariales qui continuent de diminuer, les organisations sont de plus en plus contraintes de faire plus avec moins. La planification stratégique des augmentations salariales devient donc essentielle pour fidéliser les talents et maintenir la stabilité du personnel clé », a déclaré Anna Potvin, associée et cheffe de pratique, Rémunération, chez Normandin Beaudry.

FAITS SAILLANTS

Les organisations continuent de prévoir des budgets supplémentaires d'augmentations salariales pour relever des défis de rémunération

Quarante-deux pour cent des organisations participantes ont accordé un budget supplémentaire moyen de 0,9 % en 2025, ce qui correspond aux prévisions initiales publiées en janvier de la même année. Pour 2026, les résultats sont les mêmes : 42 % des organisations prévoient des budgets supplémentaires avec une moyenne de 0,9 %. Ces fonds sont principalement destinés à :

Effectuer des rajustements de salaire en fonction du marché (59 %)

Différencier la rémunération pour les talents les plus performants (58 %)

Fidéliser les talents qui occupent des fonctions stratégiques/essentielles (54 %)

Accélérer la progression salariale pour les talents qui sont au bas de leur échelle salariale (38 %)

%) Remédier aux enjeux de compression salariale et d'équité interne (37 %)

Fidéliser les talents qui présentent un risque de quitter l'employeur (27 %)

Offrir des augmentations salariales hors cycle (20 %)

Secteurs d'activité où l'on prévoit de plus fortes augmentations

Pour 2026, les secteurs suivants ont prévu des augmentations supérieures à la moyenne :

Pharmaceutique : 3,8 %

Construction de bâtiments : 3,8 %

Télécommunications, traitement de données, hébergement de données et services connexes : 3,7 %

: 3,7 % Services de consultation en TI : 3,7 %

Services d'hébergement et de restauration et tourisme : 3,5 %

Services professionnels, scientifiques et technologiques : 3,5 %

Services immobiliers, de location et de location à bail : 3,5 %

« Bien qu'il y ait moins de pression sur le marché du travail, la planification stratégique des augmentations salariales demeure essentielle pour fidéliser les talents et maintenir la stabilité du personnel clé, en particulier dans le contexte économique et géopolitique incertain. Pour se distinguer, les organisations auront avantage à adopter des approches innovantes pour trouver le juste équilibre entre les composantes monétaires et non monétaires dans leur offre de rémunération globale », a conclu Anna Potvin.

Vous trouverez le rapport complet et l'outil interactif présentant des segmentations par province, par secteur d'activité, par type et par taille d'organisation sur le site web de Normandin Beaudry.

