LES BUDGETS D'AUGMENTATIONS SALARIALES PROJETÉS DEMEURENT À 3,6 %

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Normandin Beaudry, chef de file canadien dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale, vient de publier les résultats de son enquête éclair sur les projections d'augmentations salariales. Lancée en novembre 2023 par les spécialistes en rémunération de Normandin Beaudry, ce coup de sonde vise à mesurer l'évolution des prévisions pour 2024, établies initialement au cours de l'été dernier. Plus de 430 organisations canadiennes y ont participé.

FAITS SAILLANTS

Évolution des budgets moyens d’augmentations salariales au Canada (excluant les gels) (Groupe CNW/Normandin Beaudry) Prévisions salariales 2024 - sondage éclair (Groupe CNW/Normandin Beaudry)

Les budgets révisés indiquent que les augmentations salariales projetées restent alignées sur les prévisions initiales

Bien que les résultats de l'enquête révèlent que 36 % des organisations participantes ont révisé leurs prévisions initialement établies l'été dernier (44 % d'entre elles ayant augmenté leur budget et 56 % l'ayant diminué), dans l'ensemble, la moyenne projetée demeure stable à 3,6 % au Canada pour 2024.

Cependant, l'enquête démontre que le budget moyen devrait éventuellement diminuer, après la trajectoire ascendante observée entre 2021 et 2023. Anna Potvin, associée et cheffe de la pratique Rémunération chez Normandin Beaudry, explique ce phénomène : « Les entreprises tentent de trouver un juste équilibre en gérant leur enveloppe de rémunération de façon à garder un optimisme prudent à l'égard des augmentations. Bien que moins optimistes que l'an dernier, les prévisions pour 2024 restent supérieures aux tendances historiques et aux taux d'inflation actuels. »

Quel type d'organisation modifie ses prévisions budgétaires, et pourquoi?

Les organisations qui ont révisé à la baisse leur budget initial d'augmentations salariales proviennent principalement du secteur des technologies[1]. Les prévisions plus conservatrices peuvent s'expliquer par des augmentations significatives déjà intégrées dans les programmes de rémunération au cours des derniers cycles, entraînant ainsi des budgets d'augmentations déjà élevés. Elles peuvent aussi être liées aux efforts de réduction des coûts et à une certaine diminution de la pression sur le marché pour attirer les talents. Les organisations ayant indiqué une hausse de leur budget initialement projeté proviennent principalement de secteurs spécialisés[2]. Ces augmentations peuvent être liées à la nature concurrentielle du marché, à l'inflation et à une stratégie de rétention des talents clés.

Budget supplémentaire pour plus de flexibilité

En plus de leur budget d'augmentations salariales, 41 % des organisations participantes prévoient accorder un budget supplémentaire moyen de 0,9 % en 2024. « Les organisations qui prévoient des budgets supplémentaires sont en meilleure posture pour faire face aux défis et aux imprévus qui pourraient se présenter tout au long du prochain cycle de rémunération », explique Anna Potvin. « Ainsi, les organisations ont la possibilité de s'attaquer plus en profondeur aux inégalités internes grâce à des ajustements de salaire ponctuels. Le fait de réserver, ne serait-ce qu'un petit pourcentage de leur budget, peut assurer une différenciation suffisante des augmentations salariales pour le personnel très performant et à fort potentiel, et permet d'appuyer les efforts de fidélisation pour des rôles hautement stratégiques ou essentiels à la mission de l'entreprise. »

Budgets totaux stables

Au Canada, le budget total moyen demeure à 4,0 % pour 2024, s'alignant sur les prévisions initiales de l'été dernier, excluant les gels[3]. Les prévisions du budget total moyen par structure de propriété comprennent :

Organismes à but non lucratif (OBNL) : 4,3 %

Sociétés à capital fermé (non cotées en bourse) 4,2 %

Sociétés cotées en bourse : 4,0 %

Organismes publics et parapublics : 3,8 %

La rémunération globale, partie intégrante de la solution

Alors que le rythme de l'accroissement des budgets d'augmentations salariales des dernières années semble vouloir se stabiliser, les organisations doivent continuer d'élaborer des stratégies pour en assurer la répartition efficace à l'ensemble du personnel, tout en maintenant une offre de rémunération globale compétitive. Conscientes que la rémunération n'est pas le seul moyen de fidéliser les talents, 67 % des organisations participantes ont indiqué que la compétitivité de leurs programmes de rémunération globale représente une priorité stratégique pour 2024. L'amélioration des régimes d'avantages sociaux et des composantes non monétaires peuvent aussi aider les organisations à se démarquer de la concurrence.

Vous trouverez le rapport complet et l'outil interactif comprenant, entre autres, des ventilations par province, par secteur d'activité, par taille et par type d'organisation, sur le site de Normandin Beaudry.

___________________________________ 1Les diminutions du budget initial d'augmentations salariales s'observent dans les secteurs des technologies suivants : éditeurs de logiciels, hautes technologies, jeu électronique et effets visuels. 2 Les hausses du budget initial d'augmentations salariales s'observent dans les secteurs suivants : télécommunication, traitement de données et services connexes, fonction publique, énergie, mines et métaux. 3 Le budget total comprend le budget d'augmentations salariales et le budget supplémentaire.

À propos de Normandin Beaudry

Fondé en 1992, Normandin Beaudry est un chef de file canadien dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale. Depuis ses bureaux de Montréal, de Toronto et de Québec, une équipe de près de 350 personnes sert une clientèle pancanadienne dans huit champs d'expertise : retraite et épargne, gestion d'actifs, assurance collective, rémunération, santé et performance, communication et administration des régimes de retraite. En 2023, Normandin Beaudry a élargi sa portée d'action à l'international en devenant coactionnaire indépendant et à parts égales de MBWL International.

À propos de notre expertise en rémunération

Notre équipe de consultant(e)s en rémunération est la plus grande au Canada, comptant près de 40 spécialistes aux profils variés. Notre approche s'appuie sur l'utilisation intelligente et innovante des données et de la technologie à des fins décisionnelles, sur l'originalité et la simplicité de nos solutions et sur des interventions au cœur de l'action. Pour plus de détails, consultez le https://www.normandin-beaudry.ca/champs-expertises/remuneration/.

