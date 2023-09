DES AUGMENTATIONS ESTIMÉES DE 3,6 % POUR 2024

MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Normandin Beaudry, chef de file dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale, vient de dévoiler les résultats de sa 13e enquête annuelle sur les augmentations salariales. Ce sont près de 700 organisations qui ont participé au cours de l'été à l'édition 2024 de l'enquête préparée par les spécialistes de Normandin Beaudry. Les résultats révèlent que les organisations canadiennes prévoient des budgets assez importants, quoique légèrement moins élevés que ceux des deux dernières années, soit 3,6 % en moyenne pour 2024, excluant les gels.

Évolution augmentations salariales 2024 (Groupe CNW/Normandin Beaudry)

« Bien qu'on parle encore d'une possible récession dans les prochains mois, les organisations prévoient des budgets supérieurs à 3 %, et ce, pour une troisième année consécutive » déclare Anna Potvin, associée et cheffe de la pratique Rémunération chez Normandin Beaudry.

FAITS SAILLANTS

Prévoir plus pour se démarquer

En 2023, près de la moitié des organisations canadiennes ont accordé un budget supplémentaire à leur enveloppe d'augmentations salariales, lequel se chiffrait en moyenne à 1,3%. Pour l'année à venir, l'enquête de Normandin Beaudry révèle que 43 % des organisations prévoient accorder un budget supplémentaire de 1,0 % en moyenne. La planification d'un budget supplémentaire est une tendance chez les organisations depuis les dernières années, guidée par le contexte économique incertain et les conditions difficiles du marché de l'emploi. Ces budgets supplémentaires offrent une certaine flexibilité qui permet de réduire la pression liée à la pénurie de main-d'œuvre, notamment pour effectuer des ajustements stratégiques en cours d'année afin de fidéliser les personnes occupant des rôles essentiels, différencier la rémunération du personnel à haut rendement ou encore accélérer leur progression.

Toujours un faible pourcentage de gels des salaires

Seulement 1 % des organisations ont effectué un gel salarial en 2023 et 2 % prévoient le faire pour 2024 : ce pourcentage particulièrement faible s'explique probablement par le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre et de forte inflation. En effet, les gels des salaires se situent habituellement dans une fourchette de 3 à 5 %.

Secteurs qui se démarquent

Au Canada, les organisations œuvrant dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques se sont démarquées avec un budget d'augmentations salariales de 4,8 % pour 2023, comparativement au budget de 4,2 % initialement prévu.

Pour 2024, les organisations des secteurs d'activité suivants sortent du lot avec des budgets d'augmentations salariales prévus supérieurs à la moyenne :

Services professionnels, scientifiques et techniques : 3,9 %

Services immobiliers, de location et de location à bail : 3,9 %

Hautes technologies : 3,9 %

Pharmaceutique et biotechnologie : 3,8 %

Fabrication (biens durables) : 3,8 %

Services d'hébergement et de restauration : 3,7 %

Il semble que le contexte économique particulier et les conditions difficiles du marché de l'emploi (taux de chômage faible, pénurie de talents et possible récession) continuent de faire pression sur les organisations. Cependant, notons que les budgets accordés en 2023 sont légèrement inférieurs à la projection initiale, ce qui représente un signe de prudence des organisations. Au cours des dernières années, nous avions observé l'inverse, c'est-à-dire des budgets accordés supérieurs aux budgets prévus. Malgré les projections de budgets élevés encore une fois cette année, il importe de faire preuve de prudence, car les augmentations salariales représentent un accroissement permanent des coûts fixes.

Miser sur une combinaison de composantes monétaires et non monétaires distinctive

Face à ce contexte qui peut représenter un casse-tête pour plusieurs organisations, ces dernières auront avantage à faire preuve de créativité pour se distinguer, notamment en choisissant le bon équilibre entre les composantes monétaires et non monétaires dans leur offre de rémunération globale. Selon les experts de Normandin Beaudry, c'est cet équilibre qui aidera vraiment les organisations à se démarquer de la concurrence.

Vous trouverez l'outil interactif qui comprend, entre autres, des ventilations par province, par secteur d'activité, par type d'organisation et par taille d'entreprise ici.

