Augmentation des tarifs d'Hydro-Québec : les PME sont encore les grandes perdantes

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la hausse des tarifs d'électricité pour Hydro-Québec. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), constate qu'encore une fois, ce sont les PME qui subiront les plus importantes hausses de toutes les clientèles. Leur augmentation sera de 3,6 %, celle des grandes entreprises de 1,7 %. Les clients résidentiels sont protégés par le gouvernement Legault qui limite leur hausse à 3 %.

« Les PME ne sont plus la vache à lait d'Hydro-Québec, elles sont devenues les dindons de la farce! Le cadre légal fait en sorte que les grandes entreprises et les citoyens sont protégés. Et les PME dans tout ça? Elles doivent piger dans leur portefeuille déjà vide », s'indigne François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI rappelle qu'un récent sondage révèle que la population est inquiète de l'impact de l'augmentation des tarifs d'électricité pour les PME. En effet, il montrait que 63 % de la population pensent que si les tarifs d'électricité des PME augmentent de manière trop rapide, cela va affaiblir l'économie. De plus, 62 % des Québécois sont favorables à ce que le gouvernement du Québec limite les augmentations de tarifs d'électricité à un maximum de 3 % pour les PME.

Enfin, les données de mars de la FCEI montrent que la guerre commerciale avec les États-Unis a entraîné pour les PME québécoises une augmentation du coût des marchandises/intrants (52 %), une diminution des bénéfices (37 %) et une baisse de la demande des clients (36 %). C'est dans un contexte de grande incertitude économique que les PME d'ici repartent avec le plus gros de la facture des tarifs d'électricité.

