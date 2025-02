YELLOWKNIFE, NT, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le tabagisme demeure une importante cause évitable de décès prématuré au Canada. En effet, environ 46 000 personnes meurent chaque année de maladies liées au tabagisme. Le gouvernement du Canada dispose d'une stratégie globale pour aider les Canadiens et les Canadiennes à cesser de fumer. Cette stratégie vise notamment à protéger les jeunes et les personnes qui ne consomment pas de tabac des dangers du tabagisme et de la dépendance à la nicotine.

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,9 million de dollars au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour son projet d'aide à l'abandon du tabac. Cette initiative offrira un soutien aux personnes dont les risques pour la santé sont aggravés par la consommation de tabac. Le projet sera mis en œuvre dans les cliniques de soins primaires et l'hôpital Stanton à Yellowknife.

L'éducation et le soutien en matière d'abandon du tabac seront étendus à l'ensemble des T.N.-O. afin d'inclure les centres régionaux et les centres de santé communautaires éloignés des T.N.-O.

Le projet permettra de développer un partenariat entre les prestataires de soins des T.N.-O., le groupe de travail sur le Modèle d' Ottawa pour l'abandon du tabac et l'Institut de cardiologie d' Ottawa afin de développer de la formation et des ressources.

pour l'abandon du tabac et l'Institut de cardiologie d' afin de développer de la formation et des ressources. L'initiative permettra de développer une communauté de pratique afin d'améliorer et d'étendre la prestation courante de services de soutien à l'abandon du tabac dans l'ensemble des T.N.-O.

Grâce à ce projet, les patients intéressés pourront bénéficier d'un traitement et du soutien nécessaires pour arrêter de fumer dans le cadre de consultations cliniques. De plus, des inhalothérapeutes fourniront ces services à des personnes qui séjournent dans des établissements hospitaliers.

Le financement couvrira les déplacements vers et depuis les centres de santé communautaires, améliorant ainsi l'accès aux soins pour les petites communautés.

Ce projet est financé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances du gouvernement du Canada, qui décrit l'engagement du gouvernement fédéral à aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé.

Citations

« Nous avons à cœur de travailler avec nos partenaires de la santé publique et tous les ordres de gouvernement dans le but d'aider les Canadiennes et les Canadiens à cesser leur consommation de tabac et de nicotine et de protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs. Ce programme d'abandon du tabac proposé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest améliore le soutient mise à la disposition des individus sur l'ensemble du territoire pour qu'ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin et améliorent leur santé. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Renoncer au tabac est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire pour sa santé. Nous sommes heureux de réaliser cet investissement dans les Territoires du Nord-Ouest en vue d'aider les gens à mener une vie sans tabac. Grâce à ce programme, plus de personnes auront accès à l'aide et au soutien dont elles ont besoin pour faire des choix éclairés en matière de santé et arrêter de fumer. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Ce financement permettra la mise au point d'une stratégie bien conçue, adaptée à la culture et durable qui aidera les résidents des T.N.-O. à renoncer au tabac. À long terme, l'objectif est d'étendre les services de soutien à l'abandon du tabac dans les centres de santé et les hôpitaux du territoire, afin de rendre l'aide personnalisée plus accessible. »

Lesa Semmler

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits en bref



Grâce aux investissements annoncés dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada fournit 144 millions de dollars par l'intermédiaire du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

fournit 144 millions de dollars par l'intermédiaire du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 730 millions de dollars ont été investis dans plus de 450 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

. La Stratégie canadienne sur le tabac fixe une cible ambitieuse de réduction de la prévalence du tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

Les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays, y compris celles et ceux qui vivent aux Territoires du Nord-Ouest, peuvent également appeler la ligne nationale d'aide à l'arrêt du tabac au 1-866-JARRETE (1-866-527-7383) ou visiter le site Vivezsansfumee.gc.ca/abandon, où ils trouveront des spécialistes qualifiés qui les conseilleront, les soutiendront et les orienteront vers des programmes locaux.

Si vous obtenez du soutien, vous aurez plus de chances de réussir à arrêter de fumer. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir toutes les personnes au Canada qui souhaitent cesser de fumer. Grâce à la campagne Les outils pour une vie sans fumée, elles peuvent accéder à des ressources conçues pour les aider à arrêter de fumer. La campagne présente également des témoignages de Canadiennes et de Canadiens qui ont réussi à arrêter de fumer, ce qui donne de l'espoir à d'autres.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personne-ressource : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 613-957-2983, [email protected]