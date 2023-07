Augmentation de la productivité par l'automatisation et la numérisation - 30 M$ à Familiprix pour l'expansion de ses activités

QUÉBEC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie un prêt pouvant atteindre 30 millions de dollars à Familiprix, par l'entremise du programme ESSOR, pour mettre en place un plan d'investissement qui vise notamment à augmenter la surface et l'automatisation de ses centres de distribution et à moderniser ses infrastructures informatiques. Le projet, qui sera réalisé sur une période de cinq ans, est évalué à 76 millions de dollars et mènera à la création de 230 emplois.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, accompagné du député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, M. Mario Asselin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

L'entreprise veut soutenir sa croissance en augmentant sa capacité de distribution, en accélérant le traitement des commandes et en développant le commerce en ligne, tout en assurant une offre de services de qualité aux patients en pharmacie, et ce, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre.

Citations :

« En augmentant sa capacité de distribution de médicaments, Familiprix pourra demeurer concurrentielle dans un contexte de marché évolutif. Ça répond tout à fait à l'objectif stratégique de notre gouvernement : maintenir des soins et des services de santé de qualité et accessibles pour la population. Voilà pourquoi il est important de mettre à la disposition des entreprises les outils appropriés pour qu'elles puissent franchir avec succès les étapes de leur parcours. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« On veut un Québec qui crée des occasions de développement et qui génère des retombées économiques dans toutes les régions. Familiprix l'a bien compris; augmenter sa productivité, automatiser ses processus et entreprendre un virage numérique majeur vont lui permettre de poursuivre sa croissance. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Soutenir l'entrepreneuriat veut dire reconnaître l'expertise des entrepreneurs qui réalisent des projets à la hauteur de leurs ambitions. Nous sommes fiers de soutenir financièrement Familiprix, une entreprise québécoise bien implantée dans toutes les régions et qui contribue à forger un Québec moderne et prospère. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour son soutien à Familiprix, un fleuron québécois, dans la réalisation de ses grands projets et dans son virage numérique. »

Albert Falardeau, président de Familiprix

Faits saillants :

Fondée en 1980, Familiprix est un regroupement de pharmaciennes et de pharmaciens affiliés ainsi qu'un distributeur de médicaments et de produits de soins personnels. Son siège social et ses deux centres de distribution sont situés à Québec. L'entreprise, qui compte plus de 7 000 employés et qui représente le deuxième groupe de pharmacies en importance au Québec, possède 430 succursales réparties dans toutes les régions de même qu'au Nouveau-Brunswick.

Géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, le programme ESSOR est destiné aux entreprises québécoises qui cherchent du financement pour :

accélérer la réalisation d'un projet d'investissement;



augmenter leur productivité par une transition technologique ou l'acquisition de nouvelles technologies;



réduire leur empreinte environnementale, notamment par l'adoption de technologies propres;



accroître leur présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Amélia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 514 294-2806; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Marie-Hélène Larouche, Responsable du bureau de circonscription du député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Tél. : 418 644-3107, Cell. : 418 573-5343; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]