Augmentation de 5,1 % des tarifs d'Hydro-Québec pour les PME : 231 M$ de trop prélevés de leurs poches vides

MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - À partir d'aujourd'hui, les PME québécoises verront leur facture d'électricité augmenter de 5,1 %, tandis que les tarifs résidentiels sont plafonnés à 3 % et ceux des grandes entreprises à 3,3 %. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dénonce cette hausse qui représente des coûts excédentaires en 2024 de 231 M$.

De plus, pour une deuxième année consécutive, les PME écopent de la plus importante augmentation des 25 dernières années. Rappelons que l'an dernier la hausse a été de 6,4 %. Cela pénalise les petites entreprises déjà taxées de manière disproportionnée. Depuis l'adoption du projet de loi 2 qui a laissé tomber les PME du bouclier anti-inflation, des sommes supplémentaires de 368 M$ ont été prélevées des poches vides des PME québécoises.

« Les PME sont déjà bien affaiblies par la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts et la dette pandémique qu'elles ont accumulée. Ce n'est pas pour rien qu'on assiste à une augmentation du nombre de fermetures d'entreprises. Et que fait le gouvernement du Québec? Il pige davantage dans les poches des petites et moyennes entreprises, dont plusieurs luttent pour joindre les deux bouts à chaque fin de mois… Quand on en vient à espérer que cette nouvelle soit un poisson d'avril, on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les PME paient déjà plus que leur juste part

Pour rappel, les PME du Québec paient en moyenne de 18 % à 28 % de plus que les coûts réels pour les desservir en électricité. Avec l'augmentation plus rapide des tarifs des PME que pour les autres catégories, cet interfinancement va continuer à croître. Si rien n'est fait pour régler cette problématique, selon les estimations de la FCEI, l'écart pourrait atteindre entre 21 % et 31 % sur un horizon de 10 ans.

« L'augmentation des tarifs d'électricité risque de fragiliser de nombreuses entreprises. De plus, avec les investissements records prévus dans le plan d'action d'Hydro-Québec, nous craignons que l'écart de l'interfinancement s'aggrave encore davantage. Il serait temps pour le gouvernement du Québec de voir les PME telles qu'elles sont : des leviers pour créer de la richesse dans toutes les régions, et non seulement comme des vaches à lait pour garnir les coffres de l'État », conclut François Vincent.

