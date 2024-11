Audit de performance des sociétés de transport - Adieu les emplois bien payés, monsieur Legault

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le SCFP-Québec s'insurge que l'audit de performance des sociétés de transport révélé par La Presse, ce matin, propose de sous-traiter à l'externe le service des conductrices et conducteurs d'autobus.

Selon le quotidien, le rapport commandé à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton affirme qu'il est possible de réduire les dépenses des dix sociétés de transport de la province et de l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) de 350 millions de dollars par année.

Plus du tiers de ce montant proviendrait notamment du recours à la sous-traitance pour la conduite des autobus et de la réduction de l'entretien préventif des véhicules. On blâme aussi la rigidité des conventions collectives.

« Il est inconcevable qu'un gouvernement souhaitant maintenir de bons emplois avec de bons salaires aille dans cette direction ! Ce n'est pas aux employés qui conduisent les autobus de faire les frais de la restructuration alors que l'on a plus que jamais besoin du transport en commun pour réduire les gaz à effet de serre, » de dire Simon Mathura, président du Conseil provincial du secteur transport terrestre du SCFP-Québec.

« Chez Exo, qui embauche déjà ses chauffeurs en sous-traitance, on a non seulement des salaires plus bas, mais des salaires qui baissent à chaque renouvellement de contrat puisque la société de transport doit prendre le plus bas soumissionnaire. Cela cause des problèmes de recrutement qui s'intensifient avec la montée de l'inflation. » constate Dominic Aubry, coordonnateur du secteur transport terrestre au SCFP-Québec.

« Bizarrement, ces recommandations sont publiées au moment où les 2/3 des employés du transport en commun de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont aux tables de négociation. Ça ressemble à une fronde antisyndicale. » de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

