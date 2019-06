Audit 4.0 : des experts de Raymond Chabot Grant Thornton accrédités par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Une subvention du MEI pour accélérer le virage numérique des entreprises manufacturières d'ici

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d'annoncer l'accréditation de ses experts par le Ministère de l'Économie et de l'innovation (MEI) afin d'accompagner les entreprises manufacturières québécoises dans leur transformation numérique, en commençant par l'audit 4.0. Pour appuyer les entreprises manufacturières dans leur démarche de modernisation technologique, le MEI offre une subvention allant jusqu'à 15 000 $, leur permettant d'entamer la démarche et de bénéficier de l'accompagnement d'experts accrédités.

« En 2019, le virage numérique arrive au premier rang des préoccupations des chefs d'entreprises et l'évolution 4.0 est au cœur de leur stratégie de croissance. Raymond Chabot Grant Thornton met à la disposition de ses clients présents et futurs toute l'expertise et le talent pour accompagner les entreprises d'ici dans leur réussite technologique et numérique », a déclaré le président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, Emilio B. Imbriglio.

« Notre démarche personnalisée et concrète permet de déterminer les besoins précis de l'organisation en fonction de son niveau d'avancement technologique et d'entamer un réel virage numérique au sein de l'entreprise. Grâce à cette accréditation reconnue par le Ministère, les experts de Raymond Chabot Grant Thornton proposent une offre intégrée pour suivre leur client dans les étapes clés menant à la transition numérique, de la planification stratégique à l'audit 4.0, jusqu'à l'implantation du plan numérique, a souligné Nancy Jalbert, associée en conseil en management. »

L'audit 4.0 consiste en l'analyse et l'évaluation du degré de maturité numérique d'une entreprise, ainsi que la production d'un rapport et d'un plan d'action adapté à sa réalité organisationnelle. Cette nouvelle accréditation vient s'ajouter à l'offre globale de la firme en matière de conseils et d'expertise lié à la transformation numérique et à l'innovation des entreprises.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 135 pays et comptons plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

www.rcgt.com

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Renseignements: Francis Letendre, Chef, Affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Téléphone : 514 390-4201, Courriel : letendre.francis@rcgt.com

Related Links

www.rcgt.com