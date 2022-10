AUDI HOUSE OF PROGRESS PROCÈDE À SON LANCEMENT NORD-AMÉRICAIN À MONTRÉAL

L'expérience immersive met en évidence l'engagement d'Audi envers l'innovation en matière de VE, et, de ce fait, elle transforme la vision de la marque pour un avenir meilleur en une conversation sur le progrès avec des panélistes canadiens innovants.

TORONTO, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Après une tournée éclair, l'expérience House of Progress d'Audi fera ses débuts nord-américains du 13 au 16 octobre à Montréal, au Canada. L'expérience House of Progress, qui a fait des arrêts remarqués à Tokyo, à São Paolo et plus récemment à Milan pour la Semaine du design, présentera la vision d'Audi pour l'avenir de la mobilité haut de gamme. En effet, l'expérience immersive pour le consommateur mettra en valeur la gamme complète de VE de la marque, présentera le concept de voiture d'Audi grandsphere et illustrera l'engagement avant-gardiste d'Audi en matière de durabilité. Se déroulant intentionnellement dans le berceau du transport au Québec - le Cirque Éloize, la première gare ferroviaire de Montréal -, l'événement gratuit, permettra aux invités de suivre l'évolution de la riche histoire de la marque en matière de performance et de design, et de se tourner vers la progression avant-gardiste d'Audi en matière de numérisation et de durabilité.

Audi Canada procèdera au lancement nord-américain de l’expérience House of Progress, à Montréal, au Canada (Groupe CNW/Audi Canada)

« L'Audi House of Progress représente une plateforme permettant de donner lieu à de véritables conversations avec des leaders d'opinion sur notre passion pour le progrès et notre vision de l'avenir de la mobilité haut de gamme.

Ce progrès se perçoit et se ressent à travers l'évolution de notre performance, ainsi que dans notre élaboration de concepts, de partenariats et d'initiatives durables », a déclaré Vito Paladino, président d'Audi Canada.

L'expérience House of Progress facilitera les conversations prospectives. Ainsi, dans le cadre d'une série de tables rondes stimulantes qui s'amorceront le 14 octobre et se poursuivront tous les jours, des leaders d'opinion issus de multiples disciplines, pratiques et secteurs verticaux mettront en commun leur vision sur la façon dont le progrès peut représenter le moteur du changement. Parmi les panélistes, citons Nino Di Cara, fondateur et président d'Electric Autonomy Canada, qui fera part de ses observations sur la transition du Canada vers les véhicules électriques et l'avenir des transports. Byron et Dexter Peart, natifs de Montréal et cofondateurs du marché culte GOODEE, se joindront également à la discussion. Les frères Peart, animés par le désir de créer un monde plus intelligent, plus gentil et plus beau, transmettront leur engagement envers la durabilité par la conception d'articles de maison et des produits de style de vie essentiels.

Parmi les panélistes éclairés qui seront également de la partie, citons Omar Gandhi, architecte canadien, fondateur d'un studio d'architecture moderne primé sis à Toronto et à Halifax, et lauréat de la médaille du Gouverneur général en architecture en 2018, ainsi que Dan Climan, artiste montréalais, connu pour réaliser des œuvres d'art qui joignent le numérique à la nostalgie. Enfin, Spencer Reeder, directeur des Affaires gouvernementales et du développement durable chez Audi USA, fera connaître son point de vue sur la signification du progrès pour Audi.

En plus de mettre en valeur la gamme de VE d'Audi et de servir de plateforme pour les conversations autour du progrès et de l'avenir, l'expérience House of Progress présentera également, pour la première fois au Canada, la grandsphere voiture concept d'Audi. Deuxième d'une série de voitures conceptuelles visionnaires, la grandsphere vient illustrer ce à quoi ressemblera le confort automobile de première classe de demain : électrique, automatisé et intuitif, offrant le couronnement du luxe autopiloté.

L'expérience House of Progress est l'une des nombreuses mesures prises par Audi dans le cadre de son engagement envers l'électricité. D'ici 2025, le fabricant prévoit de disposer d'un portefeuille de plus de 20 modèles entièrement électriques qui, une fois chargés d'électricité verte, n'émettent pas de carbone.

Les billets pour House of Progress sont actuellement tous vendus, mais restez à l'affût pour des billets supplémentaires. La chaîne YouTube d'Audi assurera la diffusion en direct de toutes les tables rondes.

À propos de l'expérience Audi House of Progress :

House of Progress est une expérience immersive qui donne vie à la vision d'Audi pour bâtir un avenir meilleur et qui la traduit en une conversation sur le progrès. Un avenir guidé par les valeurs et aspirations de nos consommateurs. Un avenir que nous façonnons, ensemble. Après de francs succès à Milan, à Tokyo et à São Paulo, Audi House of Progress effectue son premier arrêt en Amérique du Nord. L'expérience House of Progress sera le théâtre d'une expérience totalement immersive qui associe la passion de la longévité et du bien-être à l'engagement d'Audi à l'égard du progrès. Du 13 au 16 octobre à Montréal, parcourez les pages du progrès, faites une immersion dans un design complexe, assistez à une démonstration de l'art de l'aérodynamique en mouvement, faites la découverte de l'avenir de la mobilité haut de gamme et venez entendre les experts de l'industrie nous inspirer vers l'atteinte de nouveaux zéniths.

