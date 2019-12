Audace et flexibilité pour offrir les meilleures conditions de travail possibles

Une gestion du Capital humain innovante signée Levio

QUÉBEC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Imaginez une entreprise où les employés disposent de conditions de travail flexibles qu'ils peuvent adapter à leur situation au fil des ans, selon leur âge, leur cheminement de carrière et leurs projets personnels. C'est le pari qu'a pris Levio pour favoriser le bien-être au travail de ses employés et une conciliation travail-vie personnelle optimale. Cette nouvelle façon de faire en matière de gestion des ressources humaines va à coup sûr révolutionner le marché.

Pour mettre en place son nouveau type de gestion des ressources humaines, Levio a mis en place un processus de rétroaction en continu, pour lui permettre de mieux connaitre les besoins de ses conseillers. La firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion des organisations s'est également inspirée des meilleures pratiques en matière de conditions de travail et les a bonifiées. Résultat : travailler pour Levio est aujourd'hui synonyme de travailler pour un employeur pour qui le bien-être au travail, comme dans la vie personnelle, est essentiel. C'est aussi travailler pour une entreprise québécoise animée d'une culture de collaboration, d'apprentissage en continu, de partage de connaissances, de valorisation de la diversité et du savoir-être.

Investir dans le capital humain

En plus d'offrir un milieu de travail stimulant et des défis professionnels infinis, Levio permet à ses employés de sélectionner les conditions qu'ils préfèrent, parmi une panoplie de possibilités.

Horaire modulable, télétravail, part employeur du REER convertissable en jours de congé, possibilité d'utiliser l'allocation de développement professionnel en jours de congé pour se consacrer à sa famille pendant la période des Fêtes, ou encore, pour faire l'achat de matériel, se payer de la formation ou pour s'inscrire à un centre d'activités physiques, modulation des conditions pour obtenir jusqu'à 6 semaines de vacances, voilà autant d'avantages qui sont maintenant offerts aux employés de Levio, pour améliorer leur qualité de vie et se donner les moyens de leurs ambitions.

Une entreprise souple, compréhensive et à l'écoute des employés, afin que ceux-ci puissent façonner leurs conditions de travail à leur image et se réaliser pleinement, et ce, au travail comme dans la vie personnelle; voilà ce que propose Levio.

« Nos employés forment l'ADN de Levio et sont à la source de notre succès. Aussi, nous avons décidé de miser sur la qualité des rapports humains au sein de notre entreprise. Pour attirer et conserver ses précieux collaborateurs, Levio a mis en place des conditions de travail extrêmement concurrentielles, modernes et attrayantes. Puisque nous n'avons pas tous les mêmes intérêts et les mêmes priorités au même moment, nous avons opté pour des conditions de travail flexibles et des horaires modulables, en plus d'offrir un environnement stimulant. Plus que jamais, Levio est en mesure d'offrir des conditions de travail adaptées à l'âge, au profil et au cheminement de carrière de chacun de ses employés afin de favoriser le bien-être au travail », explique le président de Levio, François Dion.

Nouvelle phase de recrutement

Pour faire face à la croissance, Levio, qui s'est classé au deuxième rang du Growth 500 au Canada, en septembre dernier, vient de se lancer dans une campagne de recrutement active. L'entreprise a actuellement plus de 100 postes à combler à Québec et Montréal.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion des organisations. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis maintenant 6 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant plus de 700 conseillers, dans ses bureaux de Québec, Montréal, Sherbrooke, Toronto et Phoenix, en Arizona. Pour en savoir plus, visitez le site Internet leviorecrute.com.

Levio en bref Siège social à Québec

Bureaux à Québec, Montréal, Sherbrooke, Toronto et Phoenix, Arizona

Plus de 700 employés Accompagnement lors de la mise en œuvre de programmes de transformation ou de projets d'envergure

