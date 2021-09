OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (l'ACESI), a publié un communiqué aujourd'hui concernant l'état actuel des ressources humaines en santé au Canada, plus particulièrement en réponse à la pénurie actuelle d'infirmières signalée partout au pays.

« Les pressions constantes imposées par la pandémie de COVID-19 et exacerbées par le mouvement anti-vaccination ont un effet dévastateur sur les effectifs infirmiers déjà surchargés. Bien que les conditions de travail stressantes étaient éprouvantes pour le personnel avant la pandémie de COVID-19, nous constatons maintenant, presque deux ans plus tard, que bon nombre de nos infirmières expérimentées quittent leurs postes de première ligne. Nous sommes confrontés à une grave pénurie d'infirmières, et nos écoles subissent des pressions pour accroître le nombre de nouvelles diplômées et accélérer le processus d'éducation pour contrer la pénurie, » confie Cynthia Baker, Directrice générale de l'ACESI.

La profession d'infirmière est une profession hautement spécialisée et complexe et, en tant que porte-parole nationale pour la formation en sciences infirmières au pays, l'ACESI tient à faire comprendre aux gouvernements et à ses partenaires du système de santé public qu'il n'existe aucun raccourci pour former des infirmières compétentes et qualifiées. La qualité de l'enseignement en sciences infirmières ne peut pas être sacrifiée, échangée, ni accélérée sans conséquences graves.

Des programmes de formation en sciences infirmières offerts par un corps professoral inadéquat et comportant des expériences d'apprentissage clinique insuffisantes aggraveront le problème, au lieu de le résoudre. Même la nouvelle diplômée ayant suivi la formation la plus optimale possible ne sera pas en mesure de remplacer une infirmière expérimentée. Dans le contexte de soins de santé actuel, il est difficile d'organiser des stages en milieu clinique pour les étudiantes, et les expériences de mentorat et l'encadrement dont les nouvelles infirmières diplômées ont besoin au moment d'entrer sur le marché du travail se font de plus en plus rares. Plusieurs études démontrent qu'une formation inadéquate et un accompagnement insuffisant des nouvelles infirmières diplômées constituent des facteurs de très grand stress pour ces dernières et exposent les patients à des risques importants. Les études démontrent également qu'un niveau de stress élevé chez les nouvelles infirmières diplômées pousse celles-ci à quitter prématurément la profession.

La solution à ce problème consiste à ne pas précipiter la formation des infirmières, qui est conçue pour leur transmettre les connaissances et les compétences dont elles auront besoin pour assurer la santé des Canadiens. L'ACESI exhorte le public et les gouvernements à améliorer les conditions de travail à l'origine de la pénurie d'infirmières à court terme et à soutenir la solution à long terme à cette crise des soins de santé actuelle - qui est, depuis toujours, un processus d'apprentissage qui prépare efficacement les infirmières auxiliaires, les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes tout en offrant un soutien à la pratique à toutes les nouvelles diplômées en sciences infirmières.

Le bassin de candidates aux écoles de sciences infirmières demeure très élevé malgré la pandémie, et les inscriptions dans la plupart des écoles canadiennes sont élevées depuis maintenant 10 ans. La COVID-19 a mis en évidence le fait que les connaissances, les compétences et les capacités des infirmières se dressent entre la vie et la mort de leurs patients. Il est essentiel que la population canadienne soit prise en charge par des infirmières qui ont suivi les programmes de formation de grande qualité pour lesquels le Canada est reconnu partout dans le monde.

