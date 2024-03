Rendez-vous le 17 mai 2024

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - L'incontournable soirée des Printemps du MAC revient cette année avec un thème sur-mesure pour une célébration spéciale des 60 ans du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) : ICÔNES. L'élégance et le glamour seront à leur apogée lors de cet événement caritatif pour célébrer avec émotion six décennies d'art contemporain d'ici et d'ailleurs. 1 200 jeunes philanthropes se donnent rendez-vous le vendredi 17 mai 2024, pour une épopée rétrospective où le passé raconte le futur. La soirée se déroulera à Arsenal art contemporain qui sera le lieu d'une expérience inusitée durant laquelle certaines pièces de la collection du MAC se dévoileront sous un autre jour. Un emplacement de choix, en plein cœur de Griffintown, où la création contemporaine a toujours été mise en valeur.

En plus d'un cocktail exclusif servi dans un décor audacieux, les participant•e•s auront l'occasion de se déhancher sur la piste de danse, de vivre des expériences uniques et de participer à un encan d'œuvres d'artistes contemporains canadiens•nes émergents•es et professionnels•les, ainsi que d'autres lots uniques. Chaque participation contribuera à soutenir la mission de la Fondation du MAC, dédiée à appuyer le Musée dans ses divers pôles d'activités.

ICÔNES : UN VOYAGE IMMERSIF À TRAVERS L'ESPACE ET LE TEMPS

Derrière les portes de cet espace éphémère, un spectacle se prépare en hommage aux icônes qui ont marqué l'histoire du MAC. Ce sera l'occasion d'explorer l'univers artistique unique de l'institution qui a façonné des générations en allant à la rencontre de quelques-unes des œuvres marquantes qui se déploieront en de nouvelles dimensions. Les visuels de l'événement rendent hommage à trois œuvres phares de la collection du Musée : La Voie lactée (1992) de Geneviève Cadieux, Black Whole Conference (2006) de Michel de Broin et Le Dentiste (2008) de David Altmejd. À leur tour, les participants sont invités à s'inspirer et incarner l'œuvre du MAC de leur choix. Le MACrépertoire sera l'outil de choix pour parfaire son look dédié à cette soirée historique. Au gré de la soirée, l'art se dévoilera aux curieux, le temps d'un parcours artistique parsemé de surprises. C'est le moment de déballer l'art, de dévoiler l'inconnu et de vivre une expérience inoubliable où la créativité et le plaisir sont à l'honneur!

« Pour marquer les 60 ans du MAC, le comité a décidé de célébrer la diversité du patrimoine de l'institution. Chacun pourra ainsi explorer ou revisiter l'art contemporain et les trésors de la collection du musée avec un regard renouvelé! », indique Allison Forbes (Raisonnable), coprésidente du comité des Printemps du MAC.

« En prenant part à cet événement, nous nous engageons dans une histoire collective, une aventure culturelle qui transcende les limites du présent pour façonner l'avenir. Nous espérons que le public et les partenaires répondront présents à cette édition qui s'annonce historique! », mentionne Charles LeMay (Sphere Media), coprésident du comité des Printemps du MAC pour une deuxième année consécutive.

Les billets sont en vente dès maintenant en ligne à partir de 250$. Un reçu pour don de bienfaisance pourra être remis aux participations pour la portion admissible de ce montant.

SOUTENIR LA FONDATION DU MAC C'EST SOUTENIR L'ART CONTEMPORAIN

Depuis maintenant 16 ans, Les Printemps du MAC récolte des fonds, année après année, dans le but de faire rayonner l'art contemporain sous toutes ses formes grâce à la Fondation du MAC. Soutenir le MAC, c'est contribuer à l'organisation de plus de 100 activités éducatives à l'extérieur du Musée, à l'engagement de près de 1500 participants issus d'organismes communautaires et de milieux scolaires défavorisés, à financer la production d'expositions de renommée nationale et internationale, à accueillir plus de 10 000 personnes chaque année lors d'ateliers créatifs et de projets spéciaux et plus encore!

C'est par ailleurs sans équivoque que Les Printemps du MAC est un agent influent de la communauté qui vise à sensibiliser la génération montante à l'art contemporain. Le MAC réussi à engager les jeunes professionnels au grand bonheur de la directrice générale de la Fondation du MAC, Mme Anne Lebel : « Le MAC est un joyau culturel qui enrichit notre communauté depuis 60 ans. À l'occasion de cet anniversaire mémorable, nous soulignons l'importance cruciale du soutien de la communauté dont nos précieux bénévoles. Le comité organisateur des Printemps du MAC incarne cet esprit de générosité et de passion envers l'art et la culture. Leur dévouement exemplaire témoigne de l'engagement vibrant de la relève envers le MAC et son héritage. »

À PROPOS DE LES PRINTEMPS DU MAC 2024

Événement annuel caritatif d'envergure, Les Printemps du MAC a pour mission de faire découvrir et connaître le MAC à la relève. Ce sont plus de 1000 philanthropes qui se retrouvent chaque année pour célébrer l'art contemporain d'ici et d'ailleurs au profit du MAC. L'identité visuelle de cette soirée 2024 est une conception de Baillat Studio et la séance photo, chapeauté par Baillat Studio, est le produit de la photographe Lian Benoit et des talents de chez Humankind et Folio.

La production de la soirée sera en tout point grandiose étant signée par RAISONNABLE, et appuyée par le comité des Printemps du MAC. Ce comité est coprésidé par Allison Forbes (Fondatrice et présidente, Raisonnable) et Charles LeMay (Directeur, Communications Externes / Relations Publiques, Sphere Media) et comprend nombre de membres bénévoles qui offrent de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès. C'est sans compter la participation généreuse des coprésidents d'honneur de cette année, Claudia Girard (KPMG) et Alexandre Reise Filteau (Le Groupe Reise | RBC Dominion valeurs mobilières).

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis soixante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Depuis le 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire.

