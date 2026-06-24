Au-delà des horizons, avancer ensemble | Kexing Biopharm conclut sa participation au CPHI & PMEC China 2026

SHENZHEN, Chine, 24 juin 2026 /CNW/ -- Du 16 au 18 juin, le CPHI & PMEC China 2026 a eu lieu au New International Expo Center de Shanghai. Kexing Biopharm (688136.SH) a présenté de multiples pipelines de médicaments novateurs autodéveloppés et plus de 30 produits destinés aux marchés internationaux. L'entreprise a également été invitée à assister à la cérémonie de remise des prix du CPHI et s'est vu décerner le prix de l'innovation en R&D pour ses réalisations en matière d'innovation et de développement international.

Couverture et reconnaissance de produits dans de nombreux domaines, récompensées par des prix de l'innovation

Les produits présentés couvraient les domaines de l'oncologie, de l'auto-immunité et des maladies métaboliques. Des médicaments phares tels que le paclitaxel lié à l'albumine, le bevacizumab, l'infliximab, l'enzalutamide, l'aflibercept, le liraglutide et le semaglutide ont fait l'objet de consultations approfondies.

En ce qui concerne sa pipeline R&D, Kexing Biopharm a mis en avant plusieurs projets de médicaments innovants à l'échelle mondiale, notamment le GB18 pour la cachexie cancéreuse, les GB19/GB26 pour le lupus érythémateux disséminé, le GB10 pour l'ophtalmologie et les GB20/GB24 pour les maladies auto-immunes. Par ailleurs, les avancées cliniques des deux programmes de Phase III -- le GC à action prolongée et le GB05 (solution d'interféron pour inhalation) -- ont suscité un vif intérêt.

Des années de développement constant des plateformes technologiques et de percées innovantes ont permis à l'entreprise de se voir décerner le Prix de l'innovation en R&D. Décerné conjointement par les organisateurs et des experts du secteur, ce prix repose sur une évaluation multidimensionnelle portant sur l'innovation en matière de R&D, les avancées en matière de transposition clinique, les applications technologiques et l'impact sur le marché. Il s'agit à la fois d'une reconnaissance des réalisations en matière d'innovation industrielle et d'un aperçu des tendances et orientations futures de la R&D pharmaceutique.

Des rencontres dans le cadre de forums visant à dynamiser la mise en relation entre entreprises internationales

Lors de cet événement, l'équipe « BD » de Kexing Biopharm a participé activement aux principaux forums et tables rondes consacrés à l'expansion pharmaceutique mondiale. En abordant des thèmes d'actualité, tels que la commercialisation internationale des produits biopharmaceutiques chinois, l'équipe a mis en avant les succès remportés par la plateforme de l'entreprise. Ces échanges ont apporté des points de vue et des repères essentiels issus du secteur, permettant d'optimiser les stratégies d'internationalisation de l'entreprise et de saisir les opportunités offertes par le marché mondial.

Dans la soirée du 15 juin, Kexing Biopharm a organisé une réception pour ses clients et partenaires venus de plusieurs pays. Les participants ont mené des discussions à la fois détendues et approfondies sur la dynamique du marché, les perspectives de coopération et la planification stratégique future, jetant ainsi les bases solides d'une confiance mutuelle et d'une collaboration gagnant-gagnant pour leurs projets futurs.

Le CPHI offre à Kexing Biopharm une plateforme stratégique lui permettant de mettre en avant ses atouts et de nouer des liens avec le marché pharmaceutique mondial. À l'avenir, l'entreprise continuera à renforcer sa présence mondiale et à collaborer avec des partenaires internationaux afin de proposer davantage de produits de haute qualité à un marché international plus large.

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SOURCE Kexing Biopharm

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