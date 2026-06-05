Mise à jour de médicament novateur | Kexing Biopharm inscrit le premier sujet de l'essai clinique de phase I en Chine sur le médicament ophtalmique novateur GB10

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2026 /CNW/ - Récemment, le premier sujet a été inscrit et dosé dans l'essai clinique de phase I en Chine pour l'injection de GB10, un médicament ophtalmique novateur développé indépendamment par Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. (« Shenzhen Kexing »), une filiale en propriété exclusive de Kexing Biopharm. Conçu pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire, l'avancée du GB10 marque une étape importante dans l'accélération de la filière de recherche et développement de médicaments novateurs de la société.

Le GB10 est une formulation de protéine ophtalmique à haute concentration développée indépendamment par Shenzhen Kexing. Il contient un anticorps bispécifique ciblant à la fois le VEGF et l'Ang-2. Avec une concentration élevée de 140 mg/ml, l'injection de GB10 permet un volume d'injection plus petit ou une dose plus élevée, prolongeant ainsi l'intervalle de dosage. On s'attend à ce qu'il atteigne un calendrier posologique « une fois tous les quatre mois », ce qui améliore considérablement l'observance des patients. Les données précliniques indiquent la compétitivité internationale de l'injection de GB10 en termes d'activité biologique et d'efficacité in vivo. Dans un modèle de néovascularisation choroïdale induite par laser chez le singe, il a démontré une inhibition efficace de la néovascularisation oculaire pathologique dans le fond de l'œil.

La DMLA néovasculaire demeure l'une des principales causes de cécité à l'échelle mondiale chez les personnes de plus de 50 ans. En raison de l'utilisation croissante d'Internet, de l'augmentation du temps passé devant un écran et du vieillissement de la population, la demande clinique de traitements ophtalmiques augmente. Les schémas thérapeutiques avec intervalles de dosage prolongés répondent aux points névralgiques cliniques, comme une fréquence d'injection élevée et une mauvaise observance des patients.

Kexing Biopharm accélère simultanément sa recherche et développement indépendante d'anticorps ophtalmiques à double cible et introduit activement des produits ophtalmiques développés à l'externe pour les marchés internationaux, y compris les biosimilaires d'Aflibercept et les gouttes ophtalmiques de chlorhydrate d'olopatadine. Ces efforts visent à accroître sa présence mondiale et à favoriser l'internationalisation grâce à l'innovation continue.

À l'avenir, la société adhérera à sa philosophie « Des produits précis pour des effets prévisibles et une protection de la santé », offrant des options de traitement de grande qualité et accessibles aux patients du monde entier.

SOURCE Kexing Biopharm

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