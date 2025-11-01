FRANCFORT, Allemagne, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Du 28 au 30 octobre, Kexing Biopharm a participé au salon CPHI Francfort 2025, l'un des salons pharmaceutiques les plus influents au monde, où elle a présenté son portefeuille de produits phares et ses solutions de commercialisation internationale à des partenaires des marchés mondiaux.

Au cours de cet événement, l'équipe commerciale internationale de Kexing Biopharm a tenu des réunions productives avec des représentants de l'industrie de plusieurs pays. Les discussions ont porté sur des sujets comme l'enregistrement des produits, l'accès au marché et les stratégies de collaboration localisées. La société a également présenté ses capacités pharmaceutiques couvrant l'ensemble du cycle, des API aux formes posologiques finies, soutenues par des systèmes de qualité et de réglementation conformes aux normes internationales.

Le salon CPHI Francfort n'est pas seulement une plateforme de présentation de produits et de services, mais aussi un pont important pour le partage d'informations et l'intégration des ressources au sein du secteur. À cette fin, notre équipe a visité activement les kiosques de concurrents, organisé des réunions avec des clients et échangé des informations avec des partenaires du secteur sur les tendances mondiales de l'industrie pharmaceutique et la dynamique des politiques des marchés étrangers. Cela nous a permis d'accumuler une expérience précieuse pour optimiser la stratégie d'expansion internationale de notre entreprise, tout en identifiant des clients potentiels.

Au cours des dernières années, Kexing Biopharm a fait progresser sa stratégie « Sélection mondiale + Couverture mondiale » en identifiant et en introduisant des produits de grande qualité dans les domaines thérapeutiques de l'oncologie, des maladies auto-immunes, du métabolisme et des spécialités. Grâce à ce modèle d'internationalisation basé sur une plateforme, Kexing entend accélérer la commercialisation de médicaments chinois de grande qualité à travers le monde.

Pour l'avenir, Kexing Biopharm reste déterminée à étendre sa présence sur les marchés mondiaux grâce à une collaboration ouverte, des opérations professionnelles et une approche centrée sur le patient, afin d'offrir des solutions de soins de santé accessibles et de haute qualité aux patients dans un plus grand nombre de régions.

Kexing Biopharm (code boursier : 688136.SH) est une entreprise biopharmaceutique multinationale qui se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la commercialisation de médicaments innovants de différentes modalités, notamment des protéines recombinantes, des anticorps et des thérapies cellulaires/génétiques.

En développant des plateformes technologiques de pointe pour faire progresser le développement de nouvelles thérapies ciblées et de nouveaux systèmes d'administration de médicaments, Kexing s'efforce de répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans les domaines de l'oncologie, des traitements auto-immuns et antiviraux, créant ainsi un impact positif important et significatif sur la vie des patients.

En adhérant au modèle de développement de plateforme porté par les deux moteurs que sont « l'innovation et l'internationalisation », Kexing s'engage à devenir un chef de file mondial dans le domaine des produits biopharmaceutiques de grande qualité, afin d'améliorer la santé des patients à travers le monde.

SOURCE Kexing Biopharm

PERSONNE-RESSOURCE : Haiyan Zheng, [email protected]