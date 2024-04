AU CŒUR DE L'ÉCOSYSTÈME FINANCIER QUÉBÉCOIS : LA CSF DÉVOILE SON RAPPORT ANNUEL 2023

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est fière de dévoiler son rapport annuel 2023, soulignant son engagement continu dans un paysage financier québécois en constante évolution. Ce document met en lumière la proactivité de la Chambre face aux défis croissants de l'industrie de la distribution de produits et services financiers et son implication avec ses quelque 34 000 membres de même qu'avec les parties prenantes de l'industrie pour assurer une meilleure protection du public.

« L'exécution réussie du plan stratégique 2021-2023 représente un accomplissement colossal, tout particulièrement en 2023, où la Chambre a pu agir et déployer des initiatives structurantes en fonction d'axes importants tels que la protection du public, la collaboration avec ses parties prenantes, la performance organisationnelle de même que le maintien des plus hauts standards de gouvernance », a souligné Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF. « À l'aube de ses 25 années d'existence, la Chambre a atteint un degré de maturité exemplaire qui nous permet d'innover constamment dans nos méthodes et dans les outils que nous offrons pour le développement des compétences de nos membres et de leur éthique professionnelle. Nous avons également redoublé d'efforts en matière de formation continue, adaptant notre offre aux besoins évolutifs de nos membres tout en renforçant nos actions pour protéger le public », a ajouté Me Farley.

Plan stratégique 2021-2023 : mission accomplie!

Au cours des trois dernières années, en particulier en 2023, la CSF a concentré ses actions en quatre axes majeurs, soit la protection (en unissant les compétences des membres et la protection du public), la collaboration avec les parties prenantes (en œuvrant au cœur d'un écosystème), la performance (en devenant une organisation efficiente, agile et crédible) et finalement, la rigueur pour le maintien des plus hauts standards de gouvernance. La réalisation du plan stratégique 2021-2023 a permis à la Chambre de devenir une organisation à plus forte valeur ajoutée à la fois pour ses différentes parties prenantes et le public qu'elle protège.

Au cœur des enjeux de la société québécoise

En 2023, la CSF a renforcé ses partenariats avec des organisations qui partagent sa mission de protection du public, comme en témoigne le rapport annuel. La Chambre a intensifié ses efforts pour unir ses partenaires autour d'objectifs communs, stimulant ainsi la réalisation d'activités bénéfiques à la fois pour les professionnels encadrés par la CSF et le grand public. Par exemple, le lancement de la Chaire argent, inégalités et société, créée en partenariat avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), a constitué un jalon important dans la mise en place de sa stratégie de développement professionnel en vue d'offrir aux conseillers en services financiers des outils et des activités de formation permettant de mieux cerner les enjeux de certaines clientèles et d'adapter leurs services en conséquence.

Au cœur de la pratique

La CSF a également intensifié ses efforts en matière de formation continue des professionnels. L'événement annuel de formation, le ProLab, a remporté un vif succès, illustrant sa pertinence en adéquation avec les besoins des membres. En parallèle, la Chambre a entrepris une série de consultations avec des experts des différents secteurs de pratique, permettant d'identifier les compétences multidisciplinaires que les conseillers devront maîtriser afin de s'adapter aux besoins changeants de la clientèle. Ces efforts additionnels, particulièrement en fin de période de formation continue, ont entraîné des bienfaits tangibles, observés entre autres grâce à l'adoption généralisée de l'Espace courtier/cabinet, désormais solidement implanté dans les pratiques de nombreuses équipes de conformité de firmes du secteur, ce qui aura contribué à un haut taux de conformité des membres.

Pilier de la protection du public, le comité de discipline joue un rôle essentiel dans la mission de la Chambre, en plus de contribuer à renforcer la confiance des consommateurs envers le secteur financier. Le renouvellement de sa composition en 2023 a témoigné, une fois de plus, de l'engagement des membres envers un régime disciplinaire qui s'appuie sur l'expertise des pairs. Tout au long de l'année, la CSF a poursuivi ses efforts pour promouvoir une conduite éthique et responsable au sein de ses membres, garantissant ainsi l'intégrité et la transparence dans le conseil financier.

Enfin, en 2023, la CSF a entamé l'élaboration de son plan stratégique 2024-2026, consultant l'ensemble de ses parties prenantes pour recueillir leurs préoccupations et suggestions en lien avec sa mission de protection du public. Cette démarche a abouti à un nouvel énoncé de vision pour la Chambre : devenir un leader d'influence pleinement reconnu pour sa valeur ajoutée et ses innovations, son approche fédératrice et ses contributions au soutien de la confiance du public envers les services financiers.

La Chambre de la sécurité financière tiendra son assemblée générale annuelle à Québec, le 9 mai prochain. Pour en savoir plus, téléchargez le rapport annuel 2023 de la CSF.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez contacter : Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347