Au Casino du Lac-Leamy, on signe, signe, signe, signe!

GATINEAU, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Hier, quatre syndicats affiliés au SCFP ont procédé à la signature de leur convention collective respective au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Ces conventions visent les personnes salariées de l'unité générale (SCFP 3892), de la sécurité (SCFP 3959), de la surveillance (SCFP 3959) ainsi que les croupiers et croupières (SCFP 3993).

Tous les nouveaux contrats sont d'une durée de six ans, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2031. Les augmentations salariales annuelles pour les trois premiers syndicats sont de 3,5 %, 4 %, 3,5 %, 3 %, 3 % et 2,5 %. Pour le dernier, les hausses sont de 3 %, 3 %, 3 %, 3 %, 3 % et 2,5 %. Autre bonne nouvelle? Le retour des tournois majeurs de poker.

« Le but de la négociation a été atteint. Il s'agissait notamment d'harmoniser notre convention collective avec les autres. Nous sommes satisfaits du résultat. L'enjeu de ramener les tournois de poker d'ampleur internationale a également été atteint, ce qui est financièrement intéressant pour nous », d'affirmer François Shooner, président du SCFP 3993.

« Ce fut une négociation qui a duré plus de six mois! Il y a eu des discussions parfois positives et parfois négatives, mais au bout du compte, nous sommes parvenus à nous entendre sur les dossiers qui étaient prioritaires pour les deux parties », d'expliquer Richard Crête, président du SCFP 3892.

« Ça a été une négociation longue et difficile par moments, mais les échanges ont toujours été faits dans le respect et cela était très important pour nous. Le résultat n'est pas parfait, mais très acceptable. Je suis très content que mes membres aient accepté les nouvelles conventions collectives à l'unanimité », de conclure le président du 3959, Martin Carrière.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente 4730 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815