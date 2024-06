Au Québec, c'est un bébé naissant sur dix qui a un parent qui n'est pas en mesure d'accéder au congé parental

TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le système de congé parental du Canada est profondément inéquitable, favorisant les parents instruits ayant des emplois sûrs, selon un nouveau sondage mené par UNICEF Canada et Léger publié à l'occasion du Mois de la parentalité de l'UNICEF. Par conséquent, en excluant le Québec qui possède un système distinct, un nouveau-né sur trois au Canada se retrouve avec un parent qui n'a pas accès au congé parental*. Le système de congé parental au Québec fait meilleure figure mais du progrès reste à faire. Au Québec, c'est environ un nouveau-né sur dix qui se retrouve avec un parent qui n'est pas en mesure d'accéder au congé parental.

Les premières années constituent les fondements de la vie d’un enfant. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

Le sondage Léger-UNICEF Canada lève le voile sur des disparités troublantes. Les parents d'enfants de moins de six ans titulaires d'un diplôme universitaire, mariés ou vivant en union libre, n'appartenant pas à une minorité visible et occupant un emploi sont nettement plus susceptibles d'avoir droit à un congé parental rémunéré. Or, les résultats montrent que la plupart des Canadiens ne sont pas au fait des inégalités en matière de congé parental. En effet, plus de trois citoyens sur quatre (77 %) estiment que tous les parents de nouveau-nés au Canada bénéficient d'un congé parental rémunéré.

« Il est grand temps de repenser le congé parental au Canada. Nous ne devrions pas le considérer comme un droit des parents ou des travailleurs, mais plutôt comme un droit de l'enfant, affirme Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Le Mois de la parentalité constitue une occasion de sensibiliser la population aux bienfaits de la protection, de l'alimentation et de la stimulation sur le cerveau au cours des premiers stades de la vie. Chaque enfant a le droit de commencer sa vie de la meilleure façon possible, ce qui exige de passer du temps rémunéré et protégé avec ses parents à l'étape la plus cruciale de son développement ».

Le sondage a également révélé que :

9 Canadiens sur 10 (91 %) reconnaissent qu'il est essentiel que chaque nouveau-né ait un parent** qui dispose de soutien adéquat au cours d'une période d'au moins six mois suivant sa naissance.

(91 %) reconnaissent qu'il est essentiel que chaque nouveau-né ait un parent** qui dispose de soutien adéquat au cours d'une période d'au moins six mois suivant sa naissance. 8 Canadiens sur 10 (81 %) sont d'accord pour dire que tous les parents, quelle que soit leur structure familiale, devraient avoir droit à des prestations de congé parental.

(81 %) sont d'accord pour dire que tous les parents, quelle que soit leur structure familiale, devraient avoir droit à des prestations de congé parental. Moins de la moitié des Canadiens (42 %) considèrent que les politiques actuelles en matière de congé parental reflètent les besoins réels des familles du pays.

Parmi les parents d'enfants de moins de six ans interrogés, moins de la moitié (48 %) estiment que la durée du congé parental est suffisante pour s'occuper d'un enfant et aussi peu que 38 % considèrent que la somme des prestations est suffisante pour répondre aux besoins de leur famille. Fait notable, les parents québécois sont plus susceptibles de trouver le montant reçu suffisant que les répondants du reste du Canada.

Les recherches de l'UNICEF montrent que les avantages considérables et incontestables du congé parental comprennent la stabilité économique et le lien parent-enfant, qui favorisent tous deux la santé et le développement de l'enfant. Le congé parental contribue également à accroître la sécurité alimentaire et à réduire les naissances prématurées, la mortalité infantile, la violence familiale et la pauvreté.

« Si nous n'investissons pas dans les 1 000 premiers jours de la vie d'un enfant, il risque de prendre du retard, et ce, bien avant de mettre les pieds à l'école. Chaque parent au pays devrait être en mesure de recevoir le soutien nécessaire afin de fournir à son enfant des fondations solides pour une vie saine et épanouissante», ajoute Mme Palvetzian.

UNICEF Canada plaide en faveur des mesures suivantes :

Au moins six mois de congé protégé et adéquatement rémunéré auprès d'un parent ou d'un prestataire de soins principal, pour chaque nouveau-né et chaque enfant adopté au Canada .

. L'augmentation de la rémunération du congé parental pour répondre aux normes internationales.

Pour de plus amples renseignements sur le travail d'UNICEF Canada en matière de congé parental, veuillez consulter le site unicef.ca/congeparental.

Remarques à l'intention des rédacteurs :

Les résultats découlent d'un sondage Léger mené auprès de 2 025 Canadiennes et Canadiens, dont 500 parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans, mandaté par UNICEF Canada pour mieux comprendre les perceptions et les expériences en matière de congé parental au Canada. Les données ont été recueillies du 30 avril au 12 mai 2024.

*Comme l'indique le plus récent exposé de politique d'UNICEF Canada en matière de congé parental, les restrictions d'admissibilité associées au système d'assurance-emploi du Canada, auquel le congé parental est rattaché, excluent près d'un tiers des nouveau-nés. Les données excluent le Québec, qui dispose d'un système de congé parental distinct. En vigueur depuis 2006, le Régime québécois d'assurance parentale offre des conditions d'admissibilité plus larges et un taux de rémunération plus élevé que l'assurance-emploi du Canada. Ainsi, au Québec, environ un nouveau-né sur dix se retrouve avec un parent qui n'est pas en mesure d'accéder au congé parental.

**La question exacte fait référence à « un parent ou un prestataire de soins principal ».

À propos de L'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire axé sur les enfants à l'échelle mondiale. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau.

En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires.

Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram .

SOURCE UNICEF Canada

Renseignements: Pour organiser des entrevues ou pour plus de renseignements, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, Responsable principale des communications, UNICEF Canada, 514 232-4510, [email protected]