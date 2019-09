Au Canada, les enfants rapportent des degrés importants de tristesse, de solitude, de stress et de violence

Ces statistiques alarmantes font partie des principales conclusions du premier rapport de référence de l'Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes, publié aujourd'hui par l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada.

Les adultes qui décident des politiques et des mesures qui touchent les jeunes doivent commencer à les écouter afin de mieux comprendre les problèmes auxquels ils font face, tout en se fiant à leurs idées pour créer des solutions efficaces. La plupart des Canadiennes et des Canadiens pensent que le Canada est un pays où il fait bon grandir.

« On demande généralement aux gens comment ils vont au lieu de leur parler de comment ils vont; pourquoi cela devrait-il être différent avec les enfants et les jeunes? Le Canada ne deviendra pas le meilleur pays où grandir si nous ne travaillons pas en collaboration avec les enfants et les jeunes qui font face aux difficultés actuelles liées à l'enfance », a déclaré Kamar, un jeune bénévole de l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada âgé de 16 ans.

L'Indice mesure 125 indicateurs de la vie des enfants et des jeunes, de leur naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, au moyen des données existantes les plus récentes. Il étudie neuf dimensions de la vie des enfants : le bonheur et le respect, le sentiment d'appartenance, la sécurité, la participation, la liberté de jouer, la protection, l'apprentissage, la santé et le fait de se sentir en harmonie avec son environnement.

Des jeunes âgés de moins de 18 ans ont contribué à la création de l'Indice, 60 pour cent des indicateurs étant basés sur l'autoévaluation des enfants et des jeunes de leur propre bien-être. La question centrale à laquelle les jeunes souhaitent que l'Indice réponde est : « Sommes-nous heureux et respectés? ».

Les conclusions de l'Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes comprennent :





un jeune sur quatre va parfois au lit ou à l'école le ventre vide;

plus d'un tiers des jeunes sont l'objet de discrimination;

27 pour cent sont souvent l'objet d'intimidation, et 28 pour cent ont participé à des bagarres;

seulement 43 pour cent se sentent soutenus par leurs enseignantes et enseignants, et à peine 3 pour cent se sentent à l'aise d'être eux-mêmes à l'école;

23 pour cent disent ne jamais, ou presque jamais, voir leurs amis en dehors de l'école;

la plupart des jeunes (81 %) atteignent ou dépassent les normes internationales de réussite scolaire;

17 pour cent disent avoir des contraintes de temps, et un quart des jeunes déclarent être surchargés de travaux scolaires;

seulement 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans consacrent au moins 1,5 heure par jour à des jeux actifs ou à des activités non structurées.

UNICEF Canada conclut que les inégalités croissantes de revenu et l'insécurité économique ont des effets négatifs sur tous les aspects de la vie des enfants au Canada, y compris sur leur santé mentale, leurs relations et leur bonheur. La population canadienne doit améliorer cette situation en créant des politiques et autres mesures publiques en tenant compte des points de vue et des idées des jeunes.

« Les enfants au Canada nous disent à quoi ressemble l'enfance dans la société actuelle, et nous devons toutes et tous commencer à les écouter. Les causes profondes de nos résultats lamentables dans les principaux indicateurs sont les inégalités de revenu et les inégalités sociales. Nous devons nous attaquer de front à ces problèmes pour que nos jeunes aient l'enfance qu'ils méritent », a déclaré David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

L'Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes a été rendu possible grâce au soutien de nos partenaires fondateurs et collaborateurs : l'Indice canadien du bien-être de l'Université de Waterloo, la Fondation Lyle S. Hallman, la Fondation Lawson, Intact et Overlap Associates.

À propos de la campagne Une jeunesse de l'UNICEF

Dans le but de faire passer le pays de la 25e place au premier rang, UNICEF Canada a lancé l'initiative Une jeunesse qui vise à faire du Canada le meilleur endroit où grandir au monde. En tant qu'organisme des Nations Unies au service des enfants à l'échelle mondiale, l'UNICEF s'efforce d'améliorer les conditions de chaque enfant depuis plus de 70 ans, et a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que toute autre organisation humanitaire. L'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada met à profit cette mission au Canada, en élaborant la nouvelle norme d'excellence pour mesurer le bien-être des enfants, ainsi qu'en élaborant et en mettant à l'essai des solutions novatrices pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés. Nous appelons les Canadiens et Canadiennes à passer à l'action et à en faire plus pour les enfants et les jeunes. L'UNICEF est entièrement tributaire de contributions volontaires.

Pour en savoir plus sur l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada, veuillez visiter le http://www.unejeunesse.ca.

Pour obtenir des mises à jour, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file des organisations humanitaires mondiales dont la mission est axée sur les enfants. Nous œuvrons dans le monde entier, même dans les régions les plus difficiles, afin de procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, une alimentation et des services d'assainissement. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

