Au Canada, 70 % des gens estiment qu'ils n'épargneront pas assez pour la retraite, conclut la Banque Scotia

Les deux tiers des Canadiens (65 %) croient avoir besoin de moins d'un million de dollars pour financer leur retraite.

50 % des Canadiens qui n'épargnent pas pour la retraite n'ont pas rendu visite à un conseiller en services bancaires au cours des douze derniers mois.

Le Canadien moyen prévoit prendre sa retraite à 64 ans.

TORONTO, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Un récent sondage de la Banque Scotia sur la retraite révèle que si 68 % des Canadiens épargnent actuellement pour leur retraite, 70 % craignent de ne pas épargner suffisamment. D'après les résultats, le Canadien moyen s'attend à avoir besoin de 697 000 $ en épargne-retraite, comparativement à 753 000 $ en moyenne en 2017.

Selon les résultats du Sondage de la Banque Scotia sur les placements de 2019, la planification de la retraite aurait laissé place à des priorités financières plus immédiates. En effet, seulement 23 % des Canadiens considèrent l'épargne-retraite comme une priorité, ce qui représente une baisse de neuf points par rapport à 2017.

De plus, 66 % des Canadiens craignent d'avoir sous-estimé le pécule dont ils auront besoin durant la retraite et près de la moitié (47 %) craignent de dépendre de l'aide financière de leur famille.

« C'est encourageant de savoir que 68 % des Canadiens ont commencé à épargner pour leur retraite, mais de toute évidence, ils ne savent pas s'ils épargnent suffisamment, souligne D'Arcy McDonald, premier vice-président, Dépôts de détail, placements et paiements à la Banque Scotia. Comme la date limite de cotisation au REER approche, nous recommandons à tous, qu'ils aient un portefeuille à rendement élevé ou qu'ils en soient à ouvrir leur premier REER, de communiquer avec un conseiller en services bancaires, qui pourra les aider à dresser un plan pour atteindre leurs objectifs de retraite. »

Parmi les 32 % qui n'épargnent pas encore pour la retraite, près de la moitié (45 %) ont entre 18 et 35 ans. « Nous sommes conscients que les jeunes ont d'autres priorités à cette période de leur vie : lancer leur carrière, rembourser leurs prêts étudiants et épargner en vue d'acheter leur première propriété. Le meilleur conseil que nous puissions leur donner, c'est de commencer à épargner tôt pour la retraite. Même si le montant est peu élevé, le simple fait de cotiser par prélèvement automatique est une excellente façon de développer des habitudes essentielles qui seront rentables à long terme dans le cadre d'un plan financier. »

La moitié des Canadiens qui n'épargnent pas pour la retraite n'ont pas consulté de conseiller en services bancaires dans les 12 derniers mois (50 %), et 39 % jugent ne pas avoir assez d'argent pour qu'un conseiller professionnel veuille les aider.

Trois conseils de la Banque Scotia pour planifier sa retraite

1) Connaître sa cible : combien devriez-vous épargner?

De nombreux conseillers suggèrent que le seuil d'une retraite sûre et confortable serait de un million de dollars, bien plus que les quelque 700 000 $ que le Canadien moyen pense devoir épargner. Selon le Sondage de la Banque Scotia sur les placements de 2019, 58 % des Canadiens s'attendent à ce que leur revenu de retraite provienne des régimes publics; 47 %, de leurs épargnes personnelles contenues dans des REER ou des FERR; 37 %, d'autres épargnes personnelles; et 34 %, du régime de retraite de leur employeur.

Bien qu'il n'y ait pas de chiffre magique exact, l'épargne dont vous aurez besoin dépend surtout de vos habitudes de dépenses personnelles et de votre style de vie. C'est une bonne idée de faire le point sur votre épargne actuelle et la somme que vous aurez à votre retraite selon vos cotisations actuelles.

2) L'autre chiffre magique : combien prévoyez-vous dépenser?

De nombreux experts en planification de la retraite estiment qu'on peut s'attendre à dépenser entre 70 et 80 % du budget préretraite. Si vous êtes comme la plupart des Canadiens et n'avez pas pris l'habitude de faire un budget, prenez le temps d'examiner vos dépenses actuelles. Calculez vos frais fixes (loyer ou versement hypothécaire, services publics, etc.), puis passez en revue vos relevés bancaires et de carte de crédit pour savoir où va votre argent.

En évaluant vos dépenses, vous serez peut-être même en mesure de repérer les dépenses inutiles et, en fin de compte, d'épargner encore plus en prévision de votre retraite.

3) Consulter un conseiller

Beaucoup croient à tort qu'il est inutile de rencontrer un conseiller avant d'avoir accumulé une certaine somme. Rien n'est moins vrai : tout le monde peut rencontrer un conseiller de la Banque Scotia et recevoir les conseils d'un expert de confiance.

Le récent sondage financier de la Banque Scotia sur les préoccupations financières a mis en relief que le manque de connaissances (47 %) et les contraintes de temps (31 %), entre autres, empêchent les Canadiens de prendre des décisions déterminantes pour leur avenir financier. Faites donc appel à votre conseiller pour améliorer vos connaissances financières, établir un plan financier à long terme et trouver la tranquillité d'esprit.

Faits saillants du sondage de la Banque Scotia sur la retraite

Au Canada , 70 % des gens craignent de manquer d'argent à leur retraite.

Deux Canadiens sur trois croient avoir besoin de moins d'un million de dollars pour financer leur retraite.

Le Canadien moyen prévoit prendre sa retraite à 64 ans.

59 % craignent de perdre leur autonomie financière durant la retraite.

53 % craignent de devoir travailler après avoir officiellement pris leur retraite.

46 % comptent prendre leur retraite entre 60 et 70 ans, et 6 % n'ont pas l'intention de la prendre.

45 % s'inquiètent de la santé de leurs parents et des répercussions sur leurs finances.

Répartition démographique

MILLÉNIAUX (18 à 34 ans)

62 % épargnent en vue de la retraite

Les milléniaux s'attendent à devoir épargner 704 000 $, en moyenne, pour s'offrir la retraite idéale.

Âge moyen prévu de la retraite : 62 ans

Les milléniaux ont plus tendance que les générations précédentes à vouloir voyager et passer du temps en famille ou entre amis durant la retraite.

Un millénial sur cinq est persuadé d'être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de retraite (21 %).

GÉNÉRATION X (35 à 54 ans)

74 % épargnent en vue de la retraite

La génération X s'attend à devoir épargner 768 000 $, en moyenne, pour s'offrir la retraite idéale.

Âge moyen prévu de la retraite : 64 ans

Les personnes de cette génération veulent avant tout voyager et garder un train de vie confortable durant la retraite.

Moins d'une personne sur cinq est persuadée d'être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de retraite (12 %).

BABY-BOOMERS (55 ans ou plus)

64 % épargnent en vue de la retraite

Les baby-boomers s'attendent à devoir épargner 572 000 $, en moyenne, pour s'offrir la retraite idéale.

Âge moyen prévu de la retraite : 66 ans

Les baby-boomers sont beaucoup plus susceptibles d'accorder la priorité à la santé durant la retraite.

Un baby-boomer sur quatre est persuadé d'être sur la bonne voie.

Méthode

Le sondage de 2019 sur les placements de la Banque Scotia a été mené par Nielsen Consumer Insights du 25 janvier au 3 février 2019. Au total, 1 012 sondages ont été remplis par un échantillon aléatoire de participants canadiens.

