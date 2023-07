MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), après avoir fait du surplace au T2 2023, la croissance économique devrait légèrement augmenter pour s'établir à 1,4 % au T3 2023. Aucune récession n'est prévue à court terme.

Le taux d'inflation basé sur l'Indice des prix à la consommation (IPC), total et hors alimentation et énergie, suit une tendance à la baisse, atteignant respectivement 3,3 % et 3,7 % au T2 2023, et 2,4 % et 2,6 % au T3 selon les prévisions de la FCEI.

« Les principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le PIB, les ventes au détail et l'inflation, semblent ralentir. Selon nos prévisions pour le T3, le taux d'inflation total et de base se situera probablement dans la fourchette cible de 1 % à 3 % de la Banque du Canada, ou très proche de celle-ci », affirme Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Le rapport indique également que l'investissement privé a poursuivi son déclin au T2, se contractant de 1,7 %. Ce ralentissement est dû à une baisse du niveau de confiance, à des attentes élevées en matière d'augmentation des salaires, ainsi qu'à une diminution des commandes en instance par rapport au début de l'année. L'investissement des entreprises devrait renouer avec la croissance au T3 2023, mais rester plus faible qu'il y a un an.

La croissance de l'emploi est devenue négative à -1,0 % au T2, principalement en raison des grèves dans l'administration publique fédérale. Un rebond est attendu au T3 2023, même si le rythme de croissance devrait être plus modéré qu'il y a un an.

Les taux de postes vacants ont très peu changé au T2

Le taux de postes vacants du secteur privé canadien a poursuivi sa tendance à la hausse au T2, diminuant de seulement 0,1 % pour atteindre 4,6 %. En tout, 656 900 postes n'ont pas été pourvus. Les entreprises du Québec (5,3 %) et du Nouveau-Brunswick (5,1 %), ainsi que celles des secteurs des services personnels (7,5 %), de la construction (6,5 %) et de l'hébergement et la restauration (5,8 %) ont enregistré les taux de postes vacants les plus élevés.

« Les résultats sont plutôt stables d'un trimestre à l'autre et les taux de postes vacants demeurent largement supérieurs aux sommets historiques. Cependant, d'une année à l'autre, nous observons un certain assouplissement du marché du travail », souligne Laure-Anna Bomal, économiste à la FCEI.

Cette édition du rapport comprend également une analyse du secteur de la construction et des entreprises à risque de fermer en fonction de l'ensemble des PME.

« Les coûts élevés de l'emprunt, des salaires et des primes d'assurance se font déjà sentir davantage dans le secteur de la construction que dans les autres. L'augmentation des taux d'intérêt annoncée la semaine dernière par la Banque du Canada ne va probablement pas réduire cette pression à court terme », conclut Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Cliquez ici pour consulter cette édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME.

