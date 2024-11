ENID, Okla, le 7 nov. 2024 /CNW/ -- Le 7 novembre 2024. Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé qu'Atwoods Ranch & Home Goods, un des principaux détaillants de produits de la ferme et du ranch, a choisi OrderDynamics®, le système de gestion des commandes (OMS) de Tecsys, afin d'optimiser l'exécution des commandes omnicanale dans plus de 75 points de vente au détail et dans la boutique en ligne. Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Atwoods d'améliorer l'expérience de ses clients en leur proposant un parcours d'achat simplifié sur l'ensemble des canaux de distribution.

Fondée il y a plus de 60 ans, Atwoods est présente dans cinq États et possède plus de 75 magasins et une boutique en ligne. La chaîne de magasins vend divers produits dans différentes catégories, telles que les vêtements, les chaussures, les aliments pour animaux de compagnie, ainsi que des fournitures pour la ferme et la maison. Atwoods offre dans ses magasins conviviaux pour les familles, une large gamme de produits de marques telles que Ariat, Wrangler, Carhartt, Purina, Hill's Science Diet et Blue Buffalo.

En s'appuyant sur OrderDynamics, Atwoods Ranch & Home Goods unifiera ses opérations en ligne et en magasin pour offrir à ses clients une visibilité en temps réel des stocks et un traitement rationalisé des commandes. Le système permet un routage et une consolidation avancés des commandes, ainsi que l'exécution des commandes en magasin, l'expédition à domicile et la fonctionnalité cliqué-retiré (BOPIS). Cette intégration devrait moderniser la façon dont les clients d'Atwoods font leurs achats, en assurant une transition transparente entre la navigation en ligne et l'achat en magasin.

« Atwoods s'engage à améliorer l'expérience de ses clients avec l'innovation technologique », a déclaré Preston Atwood, directeur des finances chez Atwoods Ranch & Home Goods. « Nous avons choisi Tecsys pour pouvoir offrir à nos clients une expérience d'achat plus cohérente et plus efficace, conformément à notre mission de fournir des produits de qualité et un service exceptionnel.

L'OMS OrderDynamics est reconnu pour sa capacité à optimiser les opérations de vente au détail, en veillant à ce que les clients aient facilement accès à une large gamme de produits. Ce système permettra à Atwoods de gérer ses stocks plus efficacement, d'honorer les commandes de manière plus efficiente et de fournir un meilleur niveau de service à ses précieux clients.

« Nous sommes ravis de soutenir Atwoods dans sa quête du commerce omnicanal et de l'excellence du service à la clientèle », a déclaré Adam Krajewski, vice-président de la vente au détail chez Tecsys. « Atwoods se distingue par son engagement envers ses clients, et nous avons le privilège de contribuer à sa réussite à long terme. »

Pour en savoir plus sur Tecsys, veuillez consulter le site www.tecsys.com.

À propos d'Atwoods Ranch & Home Goods

Fondée en 1960, la société Atwoods Ranch & Home Goods s'est imposée sur le marché de la vente au détail de produits pour la maison et le ranch, en proposant une large gamme de produits allant des fournitures agricoles aux articles de première nécessité pour la maison. Grâce à son engagement en faveur de la qualité et du service à la clientèle, Atwoods est devenue un nom de confiance pour les consommateurs.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

