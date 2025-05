Atténuation des risques liés aux feux de forêt - 1 145 000 $ dans la région de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, annoncent l'octroi de 1 145 000 $ sur deux ans dans la région de la Côte-Nord pour la mise en place de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Cet investissement permettra de mieux protéger les infrastructures et la population des municipalités de Rivière-Saint-Jean, de Gros-Mécatina, de La Romaine, de Colombier, de Chevery et de la ville de Baie-Comeau.

Les travaux viseront à mieux gérer la végétation autour des infrastructures essentielles, à identifier des points d'eau alternatifs permettant de se rapprocher des lieux d'intervention, à mettre à jour les plans municipaux de sécurité civile en fonction des risques liés aux feux de forêt, à former et à sensibiliser les intervenants municipaux, et enfin à sensibiliser le public au regard des bonnes pratiques visant la réduction des risques qui y sont liés.

Citations :

« Nous l'avons bien vu lors des incendies de forêt de 2023, les conséquences de ce type de sinistre peuvent rapidement devenir dramatiques. Investir dans la prévention des feux de forêt, c'est agir pour protéger la population, une priorité pour notre gouvernement. Cela permet également de favoriser la sécurité des infrastructures. Les municipalités de la Côte-Nord qui reçoivent cette aide financière pourront ainsi mettre en œuvre les différents projets d'atténuation des risques. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ces dernières années, nous constatons de plus en plus les impacts tangibles des changements climatiques partout sur notre territoire. À travers notre Plan pour une économie verte, nous appuyons les municipalités et les villages qui souhaitent mettre en place des mesures d'atténuation des risques pour accroître leur résilience tout en priorisant un aménagement durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans les dernières années, nous avons été à même de constater l'impact des feux de forêt sur nos communautés. C'est pourquoi aujourd'hui je me réjouis de pouvoir annoncer un soutien s'élevant à plus de 1,1 million de dollars pour mieux protéger nos infrastructures sur la Côte-Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Protéger la population et les infrastructures de la Côte-Nord, c'est une priorité. Cet investissement donne à nos municipalités les moyens d'agir en prévention, de mettre en place des solutions concrètes et, ainsi, d'assurer la sécurité de toutes et tous face aux risques de feux de forêt. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Ce financement de 1 145 000 $, échelonné de 2025-2026 à 2026-2027, découle de l'action A1-170, « Implanter des solutions d'adaptation pour les feux de forêt », du Plan pour une économie verte 2030, lequel est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les municipalités de Rivière-Saint-Jean et de Gros-Mécatina reçoivent chacune 179 000 $; les municipalités de La Romaine , de Colombier et de Chevery reçoivent 178 000 $ chacune, et la ville de Baie-Comeau , 253 000 $ pour la réalisation de ces mesures qui s'inscrivent dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS).

, de et de reçoivent 178 000 $ chacune, et la ville de , 253 000 $ pour la réalisation de ces mesures qui s'inscrivent dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS). Le CPS, administré par le ministère de la Sécurité publique, offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du CPS provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le ministère de la Sécurité publique accompagne le milieu municipal dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistre financées par le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Cadre pour la prévention de sinistres

Plan pour une économie verte 2030

