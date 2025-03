Attention aux faux produits d'ici

QUÉBEC, le 14 mars 2025 /CNW/ - Les relations tendues entre le Canada et les États-Unis poussent bon nombre de consommateurs à rechercher des produits d'ici. L'Office de la protection du consommateur met la population en garde contre certaines personnes qui cherchent à tirer profit de la situation en attirant les clients avec des sites Web aux couleurs québécoises ou canadiennes et de fausses allégations sur l'origine de leurs produits.

On voit notamment se multiplier les ventes tripartites à livraison directe (dropshipping) où une personne, entreprise ou individu, prend la commande du client et la relaie à un fabricant ou à un autre fournisseur qui s'occupera de livrer le produit. L'intermédiaire, qui présente un site Web qui inspire confiance, ne divulgue pas toujours son identité réelle. Il ne divulgue aucune adresse ou en présente une fausse. Il prétend ou donne l'impression qu'il offre des produits d'ici, alors que le fabricant est à l'étranger. Et c'est sans compter d'autres problèmes possibles de non-conformité ou de faible rapport qualité-prix, l'absence de service après-vente, etc.

Faire des représentations fausses ou trompeuses ou passer sous silence un fait important constituent des infractions à la Loi sur la protection du consommateur (LPC).





(LPC). Les consommateurs sont invités à redoubler de prudence et à effectuer 5 vérifications simples avant de faire un achat en ligne, dont la première consiste à bien vérifier les coordonnées réelles du commerçant. On peut également mettre l'image d'un produit dans un moteur de recherche, pour s'apercevoir qu'il est vendu sur plusieurs sites.





Pour un achat conclu à distance, par exemple, sur le Web, la LPC prévoit que, dans certaines circonstances, le consommateur dispose d'un droit d'annulation de la transaction. Dans le cas où le commerçant ne rembourserait pas un achat dûment annulé dans le délai prescrit, le consommateur pourrait demander la rétrofacturation à l'émetteur de la carte de crédit avec laquelle il a payé.

