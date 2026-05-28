~De la restauration des coraux et du sauvetage des espèces à l'éducation immersive, Atlantis continue de faire progresser la conservation des océans et la gérance de l'environnement grâce à la Atlantis Blue Project Foundation et à son habitat marin de niveau international~

PARADISE ISLAND, Bahamas, 28 mai 2026 /CNW/ -- En l'honneur du Mois mondial de l'océan en juin, Atlantis Paradise Island souligne les nouvelles étapes de l'Atlantis Blue Project Foundation (ABPF), l'organisme sans but lucratif 501(c)3 du complexe touristique dédié à la protection des espèces marines et de leurs habitats. Parmi les dernières réalisations, citons la conservation continue de la première banque de gènes coralliens des Bahamas, l'arrivée d'une tortue marine en voie d'extinction à la suite d'un sauvetage réalisé à 2 700 milles, et de nouveaux programmes destinés aux clients visant à approfondir la compréhension de la conservation marine aux Bahamas et ailleurs.

Chercheurs examinant Lucky, une tortue marine Ridley de Kemp en voie d’extinction, puis la relâchant après une réhabilitation réussie (Photo : Atlantis Paradise Island) (PRNewsfoto/Atlantis, Paradise Island)

Au cours des 20 dernières années, l'ABPF a soutenu la recherche scientifique, la restauration de l'habitat et la sensibilisation des communautés sur les récifs coralliens, les mangroves et la vie marine. Ensemble, Atlantis et ABPF ont contribué au sauvetage, à la réhabilitation et à la remise en liberté de plus de 7 500 tortues marines, investi plus de 5 millions de dollars dans la recherche et la restauration des récifs coralliens et contribué à la protection de plus de 1,4 million d'acres d'habitat marin.

« La conservation marine fait partie de notre ADN et le Mois mondial de l'océan est le moment idéal pour la célébrer avec les membres de notre équipe et nos invités », a déclaré Audrey Oswell, Présidente et Directrice générale d'Atlantis Paradise Island. « Depuis des décennies, nous participons activement à la recherche océanique, au sauvetage et à l'éducation par l'intermédiaire de la Fondation Atlantis Blue Project. Non seulement nos efforts permettent de protéger les espèces marines et leurs habitats, mais notre travail nous aide à inciter les clients à être aussi passionnés que nous. »

Faire progresser la recherche sur les coraux et la restauration des récifs

Un an après son ouverture, la banque de gènes coralliens des Bahamas sur Atlantis Paradise Island demeure un élément essentiel des efforts de conservation des récifs du pays. L'installation biosécurisée est la première du genre aux Bahamas et préserve les espèces de coraux, soutient la reproduction et renforce la restauration des récifs en réponse à la hausse des températures océaniques et aux maladies.

La banque de gènes peut abriter jusqu'à 600 colonies de coraux matures, ainsi que des fragments plus petits et des coraux juvéniles, ce qui protège la diversité génétique essentielle à la restauration à long terme. Elle protège actuellement 15 espèces, dont le corail étoilé elliptique, le corail cierge, le corail dédale, le corail-cerveau Natan et le corail-cerveau de Neptune.

Atlantis Paradise Island a également mis sur pied la première pépinière d'oursin des Bahamas, un projet novateur financé par l'ABPF visant à déterminer dans quelle mesure les oursins diadème des Antilles (Diadema antillarum) qui mangent des algues peuvent aider au rétablissement des récifs coralliens. Dirigé par Jim Brittsan du Sustainable Ocean and Reefs (SOAR), le programme élève des oursins juvéniles dans un environnement océanique naturel conçu pour les préparer à une réintégration réussie sur les récifs coralliens.

Sauvetage, réhabilitation et remise en liberté : impact croissant

Atlantis demeure la seule structure de réponse à l'échouement des mammifères marins aux Bahamas, offrant des soins intensifs aux animaux marins échoués partout dans les Amériques. Parmi les efforts récents, mentionnons la réhabilitation de Lucky, une tortue marine Ridley de Kemp gravement menacée, sauvée après avoir été étourdie par le froid en Nouvelle-Écosse et transportée sur 2 700 milles à Atlantis pour continuer à recevoir des soins vétérinaires. Le rétablissement de Lucky souligne l'importance des réseaux de sauvetage coordonnés et de l'expertise spécialisée en réhabilitation.

Depuis 17 ans, Atlantis et ABPF soutiennent le Tour de Turtles du Sea Turtle Conservancy, une initiative de suivi par satellite qui fait progresser la recherche sur les tortues marines et l'éducation du public. Cette année, Atlantis parraine une tortue luth adulte en voie de disparition de Soropta Beach, au Panama.

La recherche maritime en action : le retour des raies manta

Atlantis Paradise Island a récemment accueilli Kronos, un jeune raie manta de l'Atlantique (Mobula yarae), dans le Ruins Lagoon alimenté par l'océan, devenant par la même occasion la première raie manta du complexe touristique en plus de quatre ans. L'espèce, qui vient d'être identifiée, évolue dans les eaux tropicales et subtropicales de l'Atlantique et semble mesurer jusqu'à 20 pieds, ce qui en fait l'une des plus grandes raies de l'Atlantique.

Le complexe touristique a été la première installation de l'hémisphère occidental à présenter des raies manta et soigne aujourd'hui 15 individus dans le cadre de ses efforts continus de recherche et de conservation. Âgé d'un à deux ans et présentant une envergure de six pieds, Kronos fera l'objet de recherches sur la croissance, le comportement et la migration des raies manta, puis sera rendu à son milieu naturel.

Protéger et préserver : soutenir les écosystèmes côtiers essentiels

Pour aider à protéger et préserver les zones humides des Bahamas, Atlantis Paradise Island propage et cultive des mangroves dans ses estuaires et ses lagons, soutenant les écosystèmes côtiers essentiels qui participent à la protection des rivages, à l'amélioration de qualité de l'eau et à la mise en place d'un habitat pour la vie marine. Depuis 2010, Atlantis a fait don de plus de 8 000 jeunes mangroves à des partenaires sans but lucratif, dont le Bahamas National Trust (BNT), contribuant à l'expansion et à la restauration des habitats de mangroves aux Bahamas, tout en contribuant à la recherche sur la façon dont les mangroves peuvent mieux résister aux ouragans et renforcer la résilience du littoral. Vous pourrez observer des mangroves matures dans tout le complexe touristique, y compris à Predator Lagoon, Estuary Lagoon et Ruins Shallows à The Royal, ainsi que des pépinières de mangroves à Predator Lagoon et à Dolphin Cay, où de jeunes propagules sont cultivées pour devenir de nouvelles plantes.

Sensibiliser les clients à la conservation

Atlantis continue d'élargir la façon dont les clients s'engagent dans la vie marine grâce à Flippers, Fins and Feathers, une nouvelle expérience proposée à Dolphin Cay, l'habitat marin et l'installation de sauvetage et de réhabilitation de 14 acres du complexe touristique. Le programme guidé présente aux invités des dauphins, des lions de mer et des aras tout en offrant un accès en coulisses aux activités vétérinaires et animales d'Atlantis.

Le complexe touristique est accrédité par l'Association of Zoos and Aquariums (AZA - Association des zoos et aquariums) et a obtenu le statut Global Humane Certified™ pour son respect de normes rigoureuses en matière de bien-être et de soins des animaux. Ces distinctions encouragent Atlantis à prendre soin de plus de 250 espèces tout en contribuant aux efforts de conservation sur place et dans la nature.

Atlantis Paradise Island continue d'investir dans des initiatives de conservation qui associent recherche, éducation et engagement des clients, contribuant à renforcer les liens avec les écosystèmes marins des Bahamas.

Pour en savoir plus sur ces initiatives de conservation et sur les expériences client conçues pour immerger, éduquer et inspirer, visitez Atlantis Paradise Island. Les images haute résolution se trouvent ici.

À propos d'Atlantis Paradise Island, Bahamas

Atlantis Paradise Island a récemment procédé à des rénovations audacieuses pour un montant de 250 millions de dollars. Il a lancé de nouveaux partenariats passionnants dans tout le complexe, y compris une transformation complète de The Royal Towers, un casino Atlantis réinventé et bien plus encore. Ces améliorations marquent un nouveau chapitre dynamique pour la destination touristique la plus emblématique au monde, assurant les clients du monde entier de toujours profiter du meilleur d'Atlantis avec des hébergements époustouflants, une cuisine innovante et des expériences inoubliables allant des spectacles de musique et des concerts en direct, en passant par des festivals gastronomiques et vinicoles de renommée internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements et réserver, visitez le site atlantisbahamas.com.

À propos de The Cove, Atlantis Paradise Island

La promesse indéfectible d'un luxe réfléchi, d'un design de niveau international et de séjours exceptionnels est tenue avec la transformation soigneusement organisée de The Cove.

The Cove demeure ouvert et accueillant à l'ouverture du chapitre suivant. Cette évolution raffinée introduira des suites magnifiquement redessinées, des espaces partagés surélevés et une nouvelle expérience dynamique dans la piscine et le club de plage, tout en préservant l'intimité, le service exceptionnel, l'hospitalité chaleureuse des Bahamas et le sentiment d'évasion naturel qui définissent The Cove. Pour obtenir de plus amples renseignements et réserver, visitez le site : atlantisbahamas.com.

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SOURCE Atlantis, Paradise Island

CONTACT : Erika Garcia-Lavyne, Atlantis Paradise Island, [email protected]; Megan Hall, Eleven Six PR, [email protected]