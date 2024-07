MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est ravie d'annoncer qu'elle a remporté un important contrat avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

« AtkinsRéalis est très fière de collaborer à un mandat d'une aussi grande complexité. L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un des plus grands hôpitaux au Québec et ce projet d'agrandissement marque une étape importante dans l'avancement des infrastructures de soins de santé dans la province », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « En tant que chef de file dans le domaine de l'ingénierie, nous cherchons continuellement à élever les normes des soins offerts et c'est par l'entremise de projets transformateurs tels que celui-ci que nous répondrons aux besoins changeants de la collectivité. »

Le consortium gagnant, dont fait partie AtkinsRéalis, fournira des services d'ingénierie mécanique et électrique en prévision de l'accomplissement de ce projet tant attendu de 720 lits et 26 berceaux de néonatalogie.

« Le contrat de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont témoigne de notre engagement indéniable envers l'excellence dans le milieu hospitalier et de notre grande expertise à livrer des projets d'une telle envergure », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada chez AtkinsRéalis. « Le projet revêt une immense importance pour le paysage de la santé au Québec. Il aligne non seulement l'amélioration des installations aux dernières avancées technologiques, mais permet également à l'hôpital de rehausser les soins de santé offerts et de devenir une référence pour les futures infrastructures médicales de la province. »

Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat sont les suivants :

Services de conception et de surveillance en génie mécanique et électrique du bâtiment;

Modélisation de l'information du bâtiment en 3D selon le processus BIM;

Approche LEEDv4 BD+C.

En tant que chef de file dans notre domaine, AtkinsRéalis a participé à la conception, la construction, l'exploitation et à la maintenance de certaines des plus grandes infrastructures de soins de santé au monde.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des informations sur www.atkinsrealis.com, et pouvez nous suivre sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]