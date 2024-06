MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce aujourd'hui que la Société travaillera pour Design-Builder ECCO III Enterprises Inc, dans le cadre d'un contrat de 44 mois pour la conception et la construction d'améliorations au Broadway Junction Complex de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de New York afin d'accroître l'efficacité, d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de veiller à ce qu'il soit optimisé conformément à la Americans with Disabilities Act (ADA). Il s'agit du premier projet de conception-construction d'AtkinsRéalis à New York.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour participer aux efforts de la MTA visant à moderniser son système centenaire afin de répondre aux besoins d'accessibilité de tous ses utilisateurs », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Notre équipe de conception multidisciplinaire possède l'excellence technique combinée à l'approche axée sur la collectivité nécessaire pour mener à bien ce projet crucial et transformateur. »

Environ 100 000 passagers du transport en commun passent chaque jour par la station de transfert essentielle de Broadway Junction, à l'intersection de cinq lignes de métro et de six lignes d'autobus à Brooklyn (New York). Les améliorations de conception sont axées sur la modernisation des installations et l'amélioration de l'accessibilité et du service pour les personnes handicapées au Broadway Junction Complex. Le service de conception comprend l'ajout de sept nouveaux ascenseurs aux trois stations de métro, une première pour le complexe. Cela comprend aussi le remplacement de trois escaliers mécaniques ainsi que l'ajout de nouveaux escaliers conformes à l'ADA, de passerelles, d'un meilleur éclairage, de la signalisation, d'une passerelle-passagers entre une station de métro, une station d'autobus et un pont piétonnier permettant la transition entre deux stations de métro au-dessus de la circulation de surface. Des systèmes de communication, de mécanique, d'électricité, de protection contre les incendies et de plomberie nouveaux et améliorés seront également conçus pour accroître la durée de vie opérationnelle des stations.

En service depuis près de 100 ans, les stations ont reçu de nombreuses améliorations au fil des ans. AtkinsRéalis fera l'inventaire des installations, des services publics et des fondations existants au moyen d'enquêtes directes sur le terrain et d'un balayage fait à l'aide d'un processus exhaustif de télédétection par laser (LIDAR) afin de soutenir la modélisation des données du bâtiment (BIM). Des modèles 3D détaillés seront élaborés pour permettre des visites guidées virtuelles et des visualisations de la conception. Les modèles 3D facilitent la coordination interdisciplinaire détaillée, l'intégration et la visualisation du calendrier 4D pour éclairer la maintenance et la protection de la planification du trafic. La modélisation aide également à cerner les défis de conception, à établir un ordre de construction afin de ne pas imposer de charges supplémentaires sur les tunnels de métro existants situés sous le chantier de travaux actifs et à réduire au minimum les répercussions de la construction sur la collectivité locale et le nombre d'usagers quotidiens.

« Nous avons une occasion extraordinaire de créer des avantages importants pour la collectivité en améliorant l'expérience du transport en commun », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine, et Minéraux et métaux chez AtkinsRéalis. « En mettant l'accent sur la qualité, la sécurité et l'amélioration de la constructibilité, nous atteindrons l'efficacité dans notre conception afin de simplifier la construction, de réduire les répercussions sur les clients de la MTA et de naviguer harmonieusement dans les complexités de ce projet unique. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Des nouvelles et informations sont accessibles au www.atkinsrealis.com , ou suivez-nous sur LinkedIn .

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]