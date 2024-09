MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce la nomination de Mme Nathalie Marcotte et de M. Sam Shakir à son conseil d'administration, à compter du 3 septembre. La nomination de ces deux administrateurs indépendants apportera une expérience et une expertise importantes pour bonifier les capacités du conseil d'administration et soutenir la Société afin d'offrir l'excellence et stimuler la croissance, conformément à son plan stratégique 2025-2027 présenté lors de la Journée des investisseurs de juin 2024.

« Je suis heureux d'annoncer les nominations de Nathalie et de Sam au conseil d'administration. Grâce à leur expérience dans la gestion d'entreprises mondiales et à leurs compétences respectives dans les domaines des opérations, des ventes, de la stratégie numérique et de l'industrie nucléaire, ils sont bien placés pour assurer la supervision et la direction efficaces nécessaires pour réaliser l'ambitieuse raison d'être et le plan stratégique d'AtkinsRéalis. Je suis convaincu que leur présence renforcera la capacité de créer une valeur significative pour nos actionnaires et d'autres parties prenantes », a déclaré William L. Young, président du conseil d'administration.

La nomination de Mme Marcotte et de M. Shakir fait suite à un processus de recherche approfondi du comité de gouvernance, d'éthique et de développement durable du conseil d'administration. Celui-ci, qui est maintenant composé de onze (11) administrateurs et administratrices, continuera de veiller à ce que sa composition soit bien alignée pour soutenir l'équipe de gestion dans l'exécution de la prochaine phase de croissance de la Société.

Parcours de Nathalie Marcotte

Basée à Montréal, Mme Nathalie Marcotte est présidente de la branche d'automatisation des procédés industriels au niveau mondial chez Schneider Electric SE (Schneider), où elle supervise les opérations et les relations avec la clientèle dans le monde entier. Schneider est un leader mondial de la technologie industrielle apportant son expertise dans l'électrification, l'automatisation et la numérisation pour les industries intelligentes, les infrastructures résilientes, les centres de données pérennes, les bâtiments intelligents et les maisons intuitives. Entre 1996 et 2014, elle a occupé plusieurs postes de direction au sein d'Invensys, qui a été acquise par Schneider en 2013. Au cours des deux décennies qu'elle a passées chez Schneider/Invensys, ses rôles se sont concentrés sur la croissance de l'entreprise de projet et de services, les recommandations d'investissement, la stratégie et les programmes de marketing, la préparation aux ventes et d'autres stratégies de croissance. Mme Marcotte détient un baccalauréat et une maîtrise en ingénierie de l'Université du Québec. Elle parle couramment le français et l'anglais.

Parcours de Sam Shakir

Basé aux États-Unis, M. Shakir est chef de la direction de SAM Companies, une entreprise de services géospatiaux et d'inspection desservant les marchés des services publics et d'infrastructure. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans la promotion de la croissance et de l'innovation dans des environnements d'affaires mondiaux. Avant de se joindre à SAM Companies, M. Shakir a été président des services aux centrales et des services environnementaux à la Westinghouse Electric Corporation et président et chef de la direction d'Orano LLC, un important fournisseur mondial de l'industrie de l'énergie nucléaire. Il possède une expertise dans l'industrie nucléaire, l'exploitation et la mise hors service de centrales, et une expérience globale des énergies renouvelables et des technologies à l'échelle mondiale. M. Shakir est titulaire d'un baccalauréat en génie du bâtiment de l'Université Concordia, à Montréal, et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Californie, à Berkeley.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

