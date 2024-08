MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été chargée par Network Rail de renouveler et d'améliorer l'infrastructure de signalisation et de télécommunications dans sa région de l'Est, qui compte plus de 6 000 milles de voies ferrées.

AtkinsRéalis a été sélectionnée comme l'un des deux fournisseurs du lot 2A (signalisation et télécommunications généralistes) de l'Eastern Routes Partnership Framework, la principale voie d'accès au marché de Network Rail pour les projets dans la région de l'Est. Le lot 2A a une valeur globale allant jusqu'à 150 millions de livres sterling sur cinq ans, avec une option de prolongation pouvant aller jusqu'à cinq autres années, par tranches annuelles, pour un total maximum de 300 millions de livres sterling. AtkinsRéalis renouvellera et améliorera les dispositifs d'enclenchement, les passages à niveau, les réseaux, l'équipement de voie et les télécommunications.

« Les réseaux ferroviaires font face à des demandes nouvelles et croissantes de la part des passagers et des entreprises. Une signalisation et une communication modernes sont donc essentielles pour assurer un transport durable et fiable », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Le transport ferroviaire est l'un de nos principaux secteurs, et cette nomination renforce notre position de chef de file du marché offrant une infrastructure et une technologie numérique de grande qualité qui répondent aux besoins changeants de l'industrie. »

La région de l'Est s'étend des frontières de l'Écosse à Londres et compte certaines des lignes ferroviaires les plus achalandées du Royaume-Uni, ses 6 000 milles de voies couvrant près d'un tiers du réseau ferroviaire du Royaume-Uni. Le réseau facilite le transport d'un grand nombre de passagers et de grandes quantités de marchandises à destination et en provenance de villes importantes comme Newcastle, Leeds, Sheffield, Derby, Norwich et Cambridge. La plupart des voies et des systèmes de signalisation existants ont plus de 40 ans, ce qui pousse le programme d'investissement de Network Rail à renouveler et à remettre à neuf les infrastructures.

AtkinsRéalis a été choisie en raison de sa capacité à travailler en partenariat, reflétant son expérience de collaboration avec des partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour atteindre des objectifs communs. L'Eastern Routes Partnership Framework s'appuie sur le modèle d'alliance de Network Rail établi dans le sud de l'Angleterre, pour lequel AtkinsRéalis s'est également assurée une place. AtkinsRéalis a également dû démontrer comment elle utilisera des solutions innovantes pour réduire le carbone, atteindre une biodiversité nette positive et contribuer à la valeur sociale.

« La région de l'Est est cruciale pour l'ensemble du réseau de transport du Royaume-Uni, car elle relie des millions de personnes chaque jour dans certaines de nos plus grandes villes et permet de transporter la plus grande quantité de marchandises dans toutes les régions. Nous sommes impatients de travailler avec Network Rail et d'autres membres de l'alliance pour améliorer l'expérience des passagers et des opérateurs de fret en réduisant les temps de déplacement, en optimisant la fluidité du trafic et en priorisant la sécurité », a déclaré Richard Robinson, président, Royaume-Uni et Irlande, AtkinsRéalis.

« L'Eastern Routes Partnership Framework est essentiel au maintien efficace de notre infrastructure pour assurer une amélioration soutenue du rendement des trains au cours des cinq prochaines années », a déclaré Jake Kelly, directeur général de la région de l'Est chez Network Rail. « Il est conçu pour renforcer nos relations avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, nous permettant ainsi de nous appuyer sur leurs compétences et leur expérience. L'Eastern Routes Partnership Framework nous permet également d'adopter une approche plus collaborative en réunissant plus tôt dans le processus nos ingénieurs, nos équipes de réalisation et nos fournisseurs afin d'identifier le produit minimum viable. »

Parmi les autres projets ferroviaires au Royaume-Uni auxquels AtkinsRéalis participe, mentionnons la réalisation d'un projet de refonte de la signalisation au sud-est de Londres (actuellement dans sa phase finale), son rôle en tant que partenaire de l'intégration des systèmes ferroviaires liée au programme numérique pour la East Coast (le premier chemin de fer numérique interurbain au Royaume-Uni) et, plus récemment, le travail multidisciplinaire de signalisation ferroviaire en Irlande du Nord. De plus, AtkinsRéalis a conçu une installation d'essai de signalisation à la fine pointe de la technologie en Angleterre, et sa méthode de signalisation avancée a été le premier produit d'intégration de systèmes de ce genre à obtenir l'approbation officielle de Network Rail au Royaume-Uni.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, sous la rubrique « Investisseurs » à www.atkinsrealis.com. Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que résultats ou événements réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») qui ont été mises à jour dans le rapport de gestion des premier et deuxième trimestres de 2024 et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]