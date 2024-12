MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce le départ de Christine Healy, présidente de la région Asie, Moyen-Orient et Australie (AMOA), à compter du 31 décembre. Mme Healy quittera ses fonctions pour relever un nouveau défi professionnel. Pendant le processus visant à pourvoir ce poste, les activités du Moyen-Orient relèveront de Philip Hoare, chef des opérations, et les activités en Australie et en Asie relèveront de Karl Speed, vice-président directeur, grands programmes et rendement commercial pour la région AMOA.

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Christine pour son rôle déterminant dans la mise en place de notre nouvelle structure opérationnelle, qui a conduit à la création de la région AMOA plus tôt cette année. Sous sa direction, nous avons connu une croissance des revenus et remporté des contrats importants au Moyen-Orient et en Asie, tout en développant de nouvelles occasions d'affaires en Australie. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses futures fonctions », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de AtkinsRéalis.

À propos d'AtkinsRéalis

