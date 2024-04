MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu une entente-cadre de service (ECS) pluriannuelle pour des services du bureau de gestion de projet et de maîtrise d'œuvre dans le nord-est des États-Unis par Avangrid Networks, filiale de la société d'énergie durable de pointe Avangrid inc. (NYSE: AGR). AtkinsRéalis a fourni à Avangrid des services similaires dans le cadre de multiples ententes au cours des onze dernières années.

« Nous avons pris l'engagement d'offrir des solutions technologiques pour appuyer la transition énergétique afin que les générations futures puissent profiter des avantages d'un monde plus durable et faible en émissions de carbone », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « En tant que partenaire de confiance pour des clients à travers le monde, notre société apporte fiabilité, stabilité, sécurité et automatisation au réseau électrique moderne grâce à des actifs qui répondent aux besoins du paysage énergétique en évolution. »

En vertu de l'entente-cadre, AtkinsRéalis fournira un soutien en ingénierie et sera responsable de la planification, du contrôle, de l'obtention des permis, des études environnementales, des communications publiques, de la gestion de la construction sur le terrain, de l'approvisionnement, de la construction, de la mise en service et d'autres services pour les projets de dépenses d'investissements (CAPEX) d'envergure d'Avangrid. Les services seront fournis à quatre services publics d'électricité ou sociétés d'exploitation/sociétés immobilières : Rochester Gas and Electric (RG&E), New York State Electric and Gas Company (NYSEG), Central Maine Power (CMP) et United Illuminating (UI).

« Notre relation de longue date avec Avangrid, combinée à nos méthodes, techniques et processus éprouvés, nous positionne de façon unique pour continuer à atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine, et Minéraux et métaux chez AtkinsRéalis. « Nous avons une solide compréhension de la portée, des contraintes et des échéanciers des projets, ce qui nous permet d'accroître la rentabilité et de produire de la valeur à partir des investissements de nos clients. »

AtkinsRéalis a fait ses preuves en travaillant avec des services publics d'électricité et des entreprises industrielles de premier plan dans tout le nord-est des États-Unis et à l'échelle de l'Amérique du Nord, ayant réalisé des programmes semblables d'une valeur de 20 milliards de dollars américains au cours des dix dernières années. La société a déjà fourni des services de maîtrise d'œuvre à Avangrid dans le cadre de projets d'investissements pour les sociétés d'exploitation RG&E et NYSEG. AtkinsRéalis a également fourni aux sociétés d'exploitation CMP, NYSEG, RG&E et UI des services de bureau de gestion de projet pour des projets d'investissements dans le cadre de contrats passés avec Avangrid.

