MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que le ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique lui a octroyé le contrat pour fournir les services en maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet de conception-construction du réaménagement de la gare de Belleville dans la province.

« En plus de souligner l'approche novatrice d'AtkinsRéalis en matière d'excellence, ce projet marque un autre jalon dans la longue histoire de la mise en œuvre de solutions globales pour des projets d'infrastructure complexes partout dans le monde », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction. « Nous remercions le ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique de la confiance qu'il accorde à notre équipe. »

La gare maritime de Belleville sert de lien essentiel entre l'île de Vancouver et l'État de Washington, facilitant les services de transport transfrontalier et appuyant le commerce international. Le projet de réaménagement transformera la gare en une porte d'entrée internationale à la fine pointe de la technologie pour les passagers et le fret. Il contribuera également à stimuler la croissance économique, tout en créant un point d'entrée accueillant pour les touristes et les voyageurs d'affaires de la région, et améliorera grandement l'expérience de tous les passagers du traversier.

« Nous tirerons parti de nos équipes multidisciplinaires en ingénierie et de notre vaste expérience des projets de gare maritime pour le bien de la collectivité », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada chez AtkinsRéalis. « Le ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique est depuis longtemps un exemple de réussite dans la réalisation de projets. Depuis 2017, nous avons appuyé diverses phases du projet de réaménagement de la gare de Belleville. Nous nous réjouissons à l'idée de contribuer à la création d'une infrastructure plus durable qui améliorera l'expérience de voyage de tous les passagers du traversier et répondra aux besoins changeants de cette plaque tournante du transport. »

Une fois modernisée, la gare maritime sera alignée avec l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d'Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien. La portée du contrat d'AtkinsRéalis comprend :

la coordination avec le ministère et l'équipe de projet pour préparer un énoncé des besoins complet et multidisciplinaire ;

le soutien du ministère et de l'équipe de projet pendant la phase d'approvisionnement en participant à des réunions de collaboration avec les promoteurs de la conception-construction, en répondant aux demandes de renseignements et en évaluant les soumissions ;

le soutien de la mise en œuvre de l'entente de conception-construction tout au long des phases de conception, de construction et de mise en service.

