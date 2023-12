MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un contrat avec le Miami-Dade Aviation Department (MDAD) pour fournir des services de conception pour l'atténuation des incursions sur piste dans le point chaud 4 de l'aéroport international de Miami (MIA). L'entreprise fournira des services d'ingénierie professionnels pour rendre les voies de circulation plus sécuritaires pour les pilotes en réduisant les points de conflits potentiels et en aidant MIA à respecter les lignes directrices de conformité de la Federal Aviation Administration (FAA).

« Notre feuille de route éprouvée en matière d'ingénierie et de solutions novatrices de calibre mondial a rendu le transport aérien plus sécuritaire, accessible et rapide à maintes reprises, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Notre vaste expertise multidisciplinaire dans le secteur de l'aviation permet à nos clients de maintenir avec succès leurs opérations tout en transformant leurs actifs afin de soutenir la croissance future des passagers et passagères. »

Le programme d'atténuation des incursions sur piste (RIM) de la FAA examine la géométrie du terrain d'aviation afin d'identifier les zones à risque élevé où des incursions sur piste sont possibles. Il y a incursion lorsqu'un aéronef, un véhicule ou une personne pénètre dans les zones opérationnelles protégées désignées pour l'atterrissage et le décollage d'un aéronef.

Dans le cadre d'un contrat de six ans d'une valeur de 11,5 millions de dollars, AtkinsRéalis préparera les documents de conception et de construction pour reconfigurer la géométrie des connecteurs de voies de circulation et fournir des services d'inspection des soumissions et des chantiers pour la construction de nouvelles voies de circulation de sortie et de liaison et pour l'ajustement des voies de circulation existantes, ce qui assurera la conformité de cette partie de l'aéroport avec la FAA. MIA est l'un des dix aéroports les plus achalandés aux États-Unis.

« Nous sommes des chefs de file mondiaux de la conception numérique, a déclaré Steve Morriss, président, Services d'ingénierie, États-Unis chez AtkinsRéalis. Nos équipes expertes du monde entier adorent collaborer pour atteindre des objectifs de projet et tirer parti de leur expertise, de leurs connaissances et de leurs pratiques exemplaires au profit de notre client afin de permettre une construction sécuritaire et efficace. »

Le Centre de technologie mondial (CTM) d'AtkinsRéalis a construit un modèle 3D du point névralgique pour les incursions sur piste de l'aéroport international de Miami, permettant à l'équipe de projet de visualiser diverses options de reconfiguration et d'élaborer un plan détaillé des phases de construction où convergent trois pistes et quatre voies de circulation.

AtkinsRéalis a travaillé dans les 50 principaux aéroports des États-Unis et compte plus de six décennies d'expérience de travail dans le comté de Miami-Dade. L'équipe a fourni des services de conception d'atténuation des incursions sur piste semblables à l'aéroport international de San Diego (SAN), qui est l'aéroport à une piste le plus achalandé du pays, sans interruption des opérations aériennes régulières. AtkinsRéalis est très présente en Floride et a récemment terminé la conception des travaux de reconstruction de la piste 09L-27R à l'aéroport Miami-Opa Locka Executive (OPF). L'entreprise fournit actuellement des services généraux d'ingénierie civile au MDAD dans le cadre d'un contrat distinct.

