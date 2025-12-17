Cette certification souligne l'expertise d'Ateko en matière de soutien aux entreprises de télécommunications pour offrir une valeur exceptionnelle aux clients de ServiceNow.

Ateko devient le premier partenaire de ServiceNow à obtenir la certification PLA pour la gestion des services de télécommunications. (Groupe CNW/Ateko)

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 Ateko, une entreprise de services-conseils et de services technologiques à l'échelle mondiale de premier plan, annonce aujourd'hui qu'elle devient le premier partenaire à obtenir la certification Product Line Achievement de ServiceNow pour la catégorie de gestion des services de télécommunications (TSM), confirmant ainsi le leadership dont elle fait preuve dans l'industrie. Cette reconnaissance met en lumière l'expertise d'Ateko à offrir des déploiements réussis aux clients et l'importance qu'elle accorde à la modernisation de l'industrie des télécommunications grâce à l'automatisation des flux alimentés par l'IA.

Les certifications Product Line Achievement de ServiceNow sont attribuées aux partenaires démontrant un succès exceptionnel dans des domaines de produits spécifiques. Pour obtenir la certification Product Line Achievement pour la catégorie TSM, Ateko a complété des déploiements pour des entreprises de télécommunications de premier plan, y compris la société mère Bell Canada. Elle a également obtenu une cote de satisfaction client parfaite de 5/5 et certifié une équipe de plus de cinq spécialistes pour la catégorie TSM.

Ateko génère une automatisation et des données alimentées par l'IA pour la plateforme d'IA de ServiceNow. Ceci aide les entreprises de télécommunications à éliminer la complexité et à générer de la valeur à partir des investissements sur leur plateforme.

Les capacités d'IA sur la plateforme de ServiceNow unifient les données client, les demandes de services et l'exploitation du réseau sur une seule plateforme intelligente. Cela permet aux entreprises de passer d'une approche réactive à une approche proactive, en anticipant les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Par exemple, l'automatisation alimentée par l'IA peut résoudre des problèmes courants sans qu'un client ait besoin d'appeler, libérant ainsi les agents de soutien pour se concentrer sur des besoins plus complexes.

La maîtrise de la portée de la plateforme d'IA de ServiceNow constitue une étape clé dans la stratégie d'Ateko de devenir un intégrateur de systèmes d'IA de premier plan en offrant des services plus rapides, intelligents et fiables à ses clients.

Ce titre pour la catégorie TSM s'ajoute au portefeuille de certifications ServiceNow d'Ateko, démontrant la profondeur de ses capacités à mener des transformations à l'échelle de l'entreprise.

Citations

« Nous sommes très fiers d'être le premier partenaire mondial de ServiceNow à obtenir la certification Product Line Achievement pour la catégorie TSM. Cette certification, une première mondiale, prouve qu'Ateko est bien plus qu'un intégrateur de systèmes. Nous sommes particulièrement bien placés pour soutenir les besoins en télécommunications à l'échelle mondiale puisque nous cumulons une très grande expérience en matière d'exploitation et d'opération. En tant que membre de leur conseil consultatif de produits de télécommunications, nous contribuons également à la gestion et au développement du plan directeur des produits de télécommunications de ServiceNow. De plus, nos équipes chargées de la livraison incluent des experts en la matière intégrés de Bell Canada qui offrent des renseignements précieux pour optimiser les réseaux, les services extérieurs et les services opérationnels clientèle en télécommunications pour ServiceNow. »

Philipp Lohan, vice-président, modernisation des services de télécommunications, Ateko

« En tant que Partenaire Élite, la performance d'Ateko à titre de premier partenaire à obtenir la certification Product Line Achievement pour la catégorie TSM vient souligner son profond engagement et ses capacités avérées à mener la transformation pour notre clientèle des services de télécommunications. Les partenaires comme Ateko sont nécessaires à notre environnement en offrant une expertise profonde de l'industrie avec l'innovation de ServiceNow pour aider les télécommunicateurs à réagir plus rapidement et à offrir de meilleures expériences aux clients. Nous félicitons l'équipe Ateko pour cette étape importante. »

Rohit Batra, directeur général et vice-président, fabrication, télécommunications, médias et technologies, ServiceNow

À PROPOS D'ATEKO

Ateko est un fournisseur mondial de services TI fondé à Montréal, propulsé par Bell Canada. Nous aidons les organisations à simplifier et à unifier des environnements technologiques complexes grâce à des plateformes telles que ServiceNow, Salesforce, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. En nous appuyant sur l'analyse avancée des données et l'IA, nous permettons à nos clients de transformer leurs données en informations exploitables, d'automatiser leurs processus et de stimuler l'innovation à grande échelle. Forte d'une expertise approfondie dans des secteurs réglementés, notamment les télécommunications, les services financiers et le secteur public, Ateko pilote des projets de transformation numérique, d'intégration de services et de modernisation accélérée par l'IA. Notre approche agile et centrée sur l'humain garantit des résultats concrets et durables. Grâce à un service personnalisé et un accompagnement continu, nous aidons nos clients à exploiter pleinement le potentiel de leurs plateformes, à améliorer leur efficacité opérationnelle, à rationaliser leurs processus et à atteindre leurs objectifs d'affaires plus rapidement et intelligemment. Visitez le site ateko.com pour en savoir plus.

SERVICENOW

ServiceNow, le logo ServiceNow et d'autres marques de ServiceNow sont des marques de commerce ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. https://www.servicenow.com/

