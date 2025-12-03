Grâce à cette acquisition, Ateko intègre une expertise approfondie en matière de données qui répond directement à la demande croissante des entreprises et des gouvernements pour des solutions avancées d'IA et d'analytique. Elle rehausse les solutions globales d'IA d'Ateko et vient renforcer sa position de chef de file national engagé à créer un avenir numérique sécuritaire et prospère pour le Canada.

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Ateko a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SDK Tek Services Ltd. (SDK), un intégrateur de systèmes dont le siège social est situé à Calgary qui se spécialise en ingénierie et en analyse de données. Cette acquisition soutient la priorité stratégique de Bell d'être la référence en matière de solutions d'IA pour les entreprises et contribue au développement de l'écosystème souverain d'IA au Canada.

La capacité éprouvée de SDK à convertir les données brutes en informations utilisables complète l'expertise d'Ateko en automatisation des processus et en intégration de systèmes optimisés par l'IA. En ajoutant à ses effectifs une talentueuse équipe de spécialistes en IA et en données, Ateko augmente considérablement sa capacité à aider ses clients à exploiter la puissance de leurs données, à intégrer l'IA dans leurs activités et à atteindre des résultats mesurables tout en respectant les normes strictes en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée.

L'acquisition renforce le Réseau d'IA tissé de Bell et la position unique d'Ateko en tant que plateforme complète d'IA souveraine et intégrateur de systèmes au Canada. L'offre élargie accélérera le développement et le déploiement de solutions d'IA à grande échelle pour les entreprises de premier plan et les gouvernements, un élément essentiel pour bâtir un écosystème souverain d'intelligence artificielle.

L'équipe d'experts chevronnés et la présence de SDK dans le marché de l'Ouest canadien viendront compléter et accroître la portée nationale d'Ateko, tout en ajoutant de nouvelles offres de service pour notre clientèle d'affaires et gouvernementale.

Citations

« Nous sommes ravis de notre contribution essentielle à la mission de Bell : développer l'écosystème canadien d'intelligence artificielle, des solutions créées ici, par des Canadiens et pour des Canadiens, afin de connecter les personnes et les entreprises aux technologies de pointe. L'intégration à notre équipe des talentueux spécialistes en IA et en données de SDK nous rapproche de cette vision et renforce la capacité de notre pays à rivaliser et à s'imposer sur la scène mondiale. »

- Guillaume Bazinet, chef de la direction, Ateko

« Rejoindre la famille d'Ateko et de Bell marque une étape importante pour SDK. Notre engagement commun envers l'excellence technique et la résolution de défis complexes liés aux données s'inscrit maintenant dans une mission plus vaste. Ensemble, nous offrirons des solutions d'IA et de données plus complètes, créant une valeur accrue pour nos clients partout au pays. »

- David Keith, chef de la direction, SDK

À propos d'Ateko

Ateko est un fournisseur mondial de services TI fondé à Montréal, propulsé par Bell Canada. Nous aidons les organisations à simplifier et à unifier des environnements technologiques complexes grâce à des plateformes telles que ServiceNow, Salesforce, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. En nous appuyant sur l'analyse avancée des données et l'IA, nous permettons à nos clients de transformer leurs données en informations exploitables, d'automatiser leurs processus et de stimuler l'innovation à grande échelle. Forte d'une expertise approfondie dans des secteurs réglementés, notamment les télécommunications, les services financiers et le secteur public, Ateko pilote des projets de transformation numérique, d'intégration de services et de modernisation accélérée par l'IA. Notre approche agile et centrée sur l'humain garantit des résultats concrets et durables. Grâce à un service personnalisé et un accompagnement continu, nous aidons nos clients à exploiter pleinement le potentiel de leurs plateformes, à améliorer leur efficacité opérationnelle, à rationaliser leurs processus et à atteindre leurs objectifs d'affaires plus rapidement et intelligemment. Visitez le site ateko.com pour en savoir plus.

Questions des médias :

Audrey Hood

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

SOURCE Ateko