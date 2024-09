Deux subventions de fonctionnement d'une valeur de 100 000 $ par an sur deux ans seront octroyées à des chercheurs canadiens qui travaillent à apporter des changements significatifs dans le domaine des cancers du sang

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Nous lançons aujourd'hui un nouveau partenariat entre AstraZeneca Canada et la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) pour soutenir la recherche visant à améliorer la compréhension, le diagnostic et le traitement des cancers du sang. Ensemble, les deux organisations financeront à parts égales deux subventions de fonctionnement de 100 000 $ CA par an pendant deux ans pour la recherche sur les cancers du sang. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre du programme de financement de la recherche de la SLLC.

L'objectif de ces subventions de fonctionnement communes est de financer les chercheurs canadiens qui pourraient réaliser des changements majeurs dans ce domaine, et d'améliorer de manière notable la vie des personnes touchées par les cancers du sang. Les subventions seront notamment attribuées à des projets de recherche qui :

répondent à un besoin important ou à une lacune grave dans le diagnostic et/ou le traitement des cancers du sang au Canada ;

; sont susceptibles d'améliorer sensiblement la santé des Canadiens et/ou de contribuer à la mise au point de services ou de produits de santé plus efficaces;

comprennent un plan de diffusion et d'échange des connaissances.

« Notre objectif est d'éradiquer le cancer comme cause de mortalité. Il s'agit d'un objectif ambitieux qui ne se réalisera qu'en collaborant avec des partenaires de la communauté des personnes touchées par le cancer », a déclaré Brittany Matthews, chef, Secteur thérapeutique, Hématologie chez AstraZeneca Canada. « C'est pour cette raison que nous sommes heureux de collaborer avec la SLLC afin de soutenir les recherches canadiennes de pointe sur les cancers du sang qui visent à combler des lacunes essentielles dans notre compréhension de la manière d'améliorer les résultats pour les patients », a-t-elle ajouté.

L'appel de propositions pour les subventions de fonctionnement en recherche sur les cancers du sang est ouvert aujourd'hui (12 septembre) et les lettres d'intention sont à remettre avant 16 h (HNE) le 6 novembre 2024. Les personnes qui doivent soumettre une demande de financement complète ont jusqu'au 5 février 2025 pour le faire.

Le comité d'examen par les pairs de la SLLC, un groupe diversifié d'experts externes, y compris des représentants des partenaires communautaires, examinera les candidatures et choisira les lauréats. Les décisions finales sur le financement sont approuvées par le comité consultatif médical et scientifique et le conseil d'administration de la SLLC.

« Le financement des recherches est un élément essentiel de notre organisation, parce qu'il permet de favoriser un changement significatif dans la vie des personnes touchées par les cancers du sang. Malgré les progrès considérables réalisés au fil des années, il reste encore beaucoup à faire afin d'améliorer le diagnostic, le traitement et la survie », explique Paul O'Connell, responsable du programme de recherche à la Société de leucémie et lymphome du Canada.

Les lauréats des subventions seront choisis en fonction de divers critères, comme la pertinence du projet de recherche dans le domaine des cancers du sang, l'intégration utile d'un partenariat communautaire (témoignages de patients), les répercussions générales et la possibilité de générer de nouvelles connaissances.

Vous trouverez tous les renseignements sur les subventions de fonctionnement en recherche sur les cancers du sang et les directives de soumission à www.cancerdusang.ca/subvention-de-fonctionnement.

À propos des cancers du sang au Canada

De nos jours, au Canada, 155 593 personnes sont atteintes ou en rémission d'un des 137 types de cancer du sang répertoriési. On estime que 22 300 personnes ont reçu un diagnostic de cancer du sang au Canada en 2023 et que 8010 personnes en sont décédées. Les cancers du sang demeurent la troisième cause de mortalité par cancer au pays. Ils touchent des personnes de tous âges et les taux de survie dépendent considérablement du type du cancer du sang dont la personne est atteinteii,iii.

Il existe cinq types principaux de cancer du sang, parmi lesquels on retrouve la leucémie, le lymphome, le myélome, les syndromes myélodysplasiques et les tumeurs myéloprolifératives. La leucémie et le lymphome sont parmi les types les plus fréquentsiv.

Au sujet des partenaires

La mission de la SLLC est de mettre au point des traitements contre les cinq principaux types de cancer du sang (la leucémie, le lymphome, le myélome, les syndromes myélodysplasiques et les tumeurs myéloprolifératives) et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par ces cancers. La SLLC finance les recherches sur les cancers du sang, offre des services et des ressources éducatives au public, permet aux patients de prendre en main leur cheminement dans le traitement du cancer et défend la communauté des personnes touchées par les cancers du sang dans l'ensemble du Canada .

. AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments qui ont pour but de changer des vies. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : oncologie; maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques; maladies rares; maladies respiratoires et immunologie; vaccins et immunothérapies.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les subventions de fonctionnement communes dans le domaine des cancers du sang, veuillez communiquer avec Paul O'Connell, directeur du programme de recherche, à l'adresse [email protected].