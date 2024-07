L'essai de phase III ALPHA a démontré que l'utilisation de cet agent, le premier inhibiteur du facteur D administré par voie orale, à titre de traitement d'appoint à Ultomiris ou à Soliris améliore le taux d'hémoglobine et atténue l'anémie et la fatigue

MISSISSAUGA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Voydeya (Comprimés de danicopan) est désormais approuvé au Canada à titre de traitement d'appoint au ravulizumab ou à l'éculizumab chez les adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), qui présentent une anémie hémolytique résiduelle attribuable à une hémolyse extravasculaire (HEV)1. Voydeya, qui est le premier inhibiteur du facteur D administré par voie orale, a été conçu comme traitement d'appoint au traitement de référence, à savoir Ultomiris (ravulizumab) ou Soliris (éculizumab), pour répondre aux besoins des quelque 10 à 20 % de patients atteints d'HPN qui présentent une HEV d'importance clinique pendant un traitement par l'un de ces inhibiteurs de C52,3.

L'avis de conformité émis par Santé Canada à cet égard est fondé sur les résultats de l'essai pivot de phase III ALPHA. Les résultats de la période d'évaluation principale (12 semaines) de cet essai ont été publiés dans The Lancet Haematology2.

Le Dr Christopher Patriquin, président du Réseau HPN Canada, professeur adjoint de médecine (hématologie) à l'Université de Toronto et clinicien-chercheur au Réseau universitaire de santé, a déclaré : « Grâce à l'approbation du danicopan, un traitement d'appoint au ravulizumab ou à l'éculizumab administré par voie orale, le sous-groupe de patients atteints d'HPN qui présentent une hémolyse extravasculaire d'importance clinique dispose désormais d'une nouvelle stratégie thérapeutique. Cette double inhibition du complément permet aux patients de poursuivre le traitement de référence en cours par un inhibiteur de C5, et donc de continuer à maîtriser leur maladie, tout en accroissant leur taux d'hémoglobine et en améliorant potentiellement encore plus leur qualité de vie ».

Voici ce qu'en pense Barry Katsof, fondateur et président de l'Association québécoise de l'HPN : « Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les patients canadiens atteints d'HPN, puisque ceux qui présentent une hémolyse extravasculaire pendant le traitement par l'éculizumab ou le ravulizumab disposent désormais - grâce à l'approbation de Voydeya - d'un traitement d'appoint conçu pour maîtriser cette complication et améliorer leur qualité de vie ».

Comme l'explique Karen Heim, directrice générale d'Alexion Canada : « Les personnes aux prises avec une maladie rare et leur famille comptent sur notre engagement indéfectible à mettre au point des traitements qui leur permettront de vivre plus longtemps et de profiter pleinement de la vie, et à rendre ces traitements accessibles. L'approbation de Voydeya témoigne de la ferme volonté d'Alexion d'innover constamment, en particulier dans les domaines caractérisés par d'importantes lacunes thérapeutiques ».

L'essai de phase III ALPHA visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité de Voydeya comme traitement d'appoint à Ultomiris ou à Soliris chez les patients atteints d'HPN qui présentent une HEV d'importance clinique. Les résultats obtenus indiquent que Voydeya a rempli le principal critère d'évaluation, à savoir la variation du taux d'hémoglobine entre le début et la 12e semaine de l'essai, et tous les critères secondaires clés, notamment la possibilité d'éviter les transfusions sanguines et la variation du score à l'échelle FACIT-Fatigue (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue; évaluation fonctionnelle du traitement des maladies chroniques - fatigue)2.

Ils ont également démontré que Voydeya a été bien toléré en général, et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été décelé. Dans cet essai, les manifestations indésirables qui sont survenues le plus souvent pendant le traitement sont les céphalées, les nausées, l'arthralgie et la diarrhée2.

Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé à Voydeya le statut de Breakthrough Therapy (percée thérapeutique), et l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a ajouté à son programme PRIME (pour PRIority MEdicines; médicaments prioritaires). De plus, Voydeya s'est vu attribuer le statut de médicament orphelin pour le traitement de l'HPN aux États-Unis, au sein de l'Union européenne et au Japon. Voydeya a été approuvé aux États-Unis, au sein de l'Union européenne et au Japon, et il est évalué actuellement par les organismes de réglementation d'autres pays.

L'HPN

L'HPN est une hémopathie chronique, rare et évolutive, qui est susceptible d'engager le pronostic vital. Elle est caractérisée par une hémolyse intravasculaire (destruction des globules rouges au sein des vaisseaux sanguins) et par une activation des globules blancs et des plaquettes, qui peut aboutir à une thrombose (formation de caillots sanguins)4-6.

L'HPN est provoquée par une mutation génétique acquise qui peut survenir à n'importe quel moment après la naissance et qui se traduit par la production de globules rouges anormaux incapables d'exprimer à leur surface des protéines ayant une fonction protectrice importante. Or, le système du complément, qui fait partie du système immunitaire et qui joue un rôle essentiel dans les mécanismes de défense de l'organisme contre les infections, peut « s'attaquer » aux globules rouges anormaux dépourvus de ces protéines, et les détruire ou les activer4. L'HPN, qui peut être une maladie invalidante, se manifeste par les signes et les symptômes suivants : thrombose (formation de caillots sanguins), douleurs abdominales, difficulté à avaler, dysfonction érectile, essoufflement, fatigue excessive, anémie et urine foncée4,7,8.

L'HEV d'importance clinique

Une HEV, soit l'élimination des globules rouges qui se trouvent hors des vaisseaux sanguins, peut survenir chez certains patients atteints d'HPN qui suivent un traitement par un inhibiteur de C59,10. Étant donné que l'inhibition de C5 permet aux globules rouges HPN de survivre et de continuer à circuler dans le sang, les protéines du complément peuvent se lier à ces derniers qui seront alors éliminés par le foie et la rate4,6,11. Les patients atteints d'HPN qui présentent une HEV peuvent donc continuer à faire de l'anémie, une anomalie aux causes diverses dont la prise en charge peut nécessiter des transfusions sanguines9,10,12,13. Chez un petit sous-groupe de personnes qui vivent avec l'HPN et qui suivent un traitement par un inhibiteur de C5, l'HEV peut être d'importance clinique et se traduire par des symptômes d'anémie persistants dont la prise en charge peut commander des transfusions sanguines4,7,14,15.

L'essai ALPHA

L'essai ALPHA est un essai pivot international de phase III, conçu comme une étude de supériorité, qui vise à évaluer l'efficacité et l'innocuité de Voydeya à titre de traitement d'appoint à un inhibiteur de C5 (Soliris ou Ultomiris) chez les patients atteints d'HPN qui présentent une HEV d'importance clinique. Les patients admis à cet essai à multiples doses, contrôlé par placebo et mené à double insu ont été répartis au hasard pour recevoir Voydeya ou un placebo (selon un rapport de 2:1) pendant 12 semaines, en plus du traitement en cours par Soliris ou Ultomiris. Une analyse provisoire prédéfinie a été effectuée une fois que 63 patients ayant fait l'objet de la répartition aléatoire ont eu terminé la période d'évaluation principale de 12 semaines ou abandonné leur traitement en date du 28 juin 2022. Après 12 semaines, les patients qui avaient reçu le placebo en plus de Soliris ou d'Ultomiris sont passés à un traitement de 12 semaines par Voydeya plus Soliris ou Ultomiris, et ceux qui recevaient déjà Voydeya plus Soliris ou Ultomiris ont poursuivi ce traitement pendant 12 semaines additionnelles. Les patients qui ont terminé les deux périodes de traitement (24 semaines en tout) avaient la possibilité de prendre part à une étude de prolongation de 2 ans pendant laquelle ils continueraient à recevoir Voydeya en plus de Soliris ou d'Ultomiris. La période en mode ouvert de cette étude est en cours2,16.

Voydeya (danicopan)

Voydeya (danicopan), qui s'administre par voie orale, est le premier membre de la classe des inhibiteurs du facteur D. Il agit en inhibant de manière sélective le facteur D, une protéine du système du complément qui joue un rôle crucial dans l'amplification de la réponse déployée par ce système. Lorsque la cascade du complément est activée de manière anarchique, ce système s'emballe, à tel point que les cellules saines sont prises pour cibles. La FDA des États-Unis a accordé à Voydeya le statut de Breakthrough Therapy (percée thérapeutique), et l'EMA l'a ajouté à son programme PRIME (pour PRIority MEdicines; médicaments prioritaires). De plus, Voydeya s'est vu attribuer le statut de médicament orphelin pour le traitement de l'HPN aux États-Unis, au sein de l'Union européenne et au Japon.

Voydeya est approuvé aux États-Unis, au sein de l'Union européenne et au Japon à titre de traitement d'appoint au ravulizumab ou à l'éculizumab chez certains adultes atteints d'HPN.

Alexion évalue actuellement l'utilisation potentielle de Voydeya en monothérapie chez des patients atteints d'atrophie géographique dans le cadre d'un essai clinique de phase II.

Alexion

Alexion, AstraZeneca Maladies rares, s'emploie à servir les patients et les familles touchés par une maladie rare ou un problème de santé aux conséquences dévastatrices en découvrant, en mettant au point et en commercialisant des médicaments qui changeront leurs vies. Alexion, qui est depuis plus de 30 ans une pionnière et l'une des chefs de file du domaine des maladies rares, est la première à avoir réussi à tirer parti de la complexité biologique du système du complément pour mettre au point des médicaments transformateurs, et aujourd'hui, elle continue à bâtir une réserve de produits variés en faisant appel à tout un éventail de modalités novatrices, en vue de combler d'importantes lacunes thérapeutiques dans divers domaines. Soucieuse de venir en aide à un plus grand nombre de personnes atteintes de maladies rares dans le monde, Alexion, membre du groupe AstraZeneca, s'attache à élargir continuellement son assise à l'échelle internationale. Son siège social se trouve à Boston, aux États-Unis.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique internationale dirigée par des scientifiques, qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de médicaments d'ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des produits biopharmaceutiques, y compris les maladies cardiovasculaires, rénales, métaboliques, respiratoires et immunologiques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays, et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Rendez-vous sur le site www.astrazeneca.ca et suivez la société sur X @AstraZenecaCA.

