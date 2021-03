Assurer la sécurité des aînés et rebâtir l'économie : l'Ontario renouvelle le financement du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement

Le financement du gouvernement de l'Ontario accélérera la commercialisation des solutions élaborées par l'Ontario pour aider les personnes âgées et les personnes atteintes de démence, réduire le coût des soins et planifier la reprise économique.

TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un financement de 23,5 millions de dollars sur les cinq prochaines années pour le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest. Ce financement permettra au CABHI de poursuivre son travail en tant qu'accélérateur de solutions de calibre mondial qui stimule l'innovation dans le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Le CABHI, avec son vaste réseau de partenaires provinciaux et mondiaux, sera en mesure de créer plus de voies pour les chercheurs, les étudiants, les cliniciens, les travailleurs de première ligne et les entreprises de l'Ontario afin qu'ils puissent transférer leur propriété intellectuelle (PI) entre les mains des personnes qui en ont le plus besoin - les adultes plus âgés, y compris les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. En travaillant ensemble, le CABHI et le MCU peuvent aider à résoudre des problèmes urgents en permettant à un plus grand nombre d'Ontariennes et d'Ontariens de vivre chez eux plus longtemps à mesure qu'ils vieillissent, tout en réduisant les coûts des soins de santé et en faisant croître l'économie de l'Ontario.

« Les organismes de recherche de l'Ontario sont à l'avant-garde de découvertes qui contribuent à faire progresser les connaissances, stimulent le progrès et créent un avenir meilleur pour la population de l'Ontario », a déclaré Ross Romano, ministre des Collèges et Universités. En fournissant du financement au CABHI, nous appuyons des travaux de recherche et des programmes novateurs qui ont la capacité de soutenir les personnes âgées vulnérables atteintes de troubles cognitifs, de démence et de la maladie d'Alzheimer. »

« À Baycrest, nous aspirons à un monde où chaque adulte âgé a une vie de raison d'être, d'inspiration et d'épanouissement. Maintenant plus que jamais, les efforts conjugués du gouvernement, des fournisseurs de soins de santé et des innovateurs sont nécessaires pour réinventer les soins aux personnes âgées tant dans des contextes communs et à domicile que dans la collectivité. En travaillant ensemble, nous améliorerons la qualité de vie et d'autres avantages essentiels, comme les coûts de la prestation de soins gérés et les possibilités de croissance pour les chercheurs et les entrepreneurs de l'Ontario », a déclaré le Dʳ William Reichman, président et chef de la direction de Baycrest.

La Dre Allison Sekuler, directrice générale, CABHI, et Sandra A. Rotman, titulaire de la chaire de neurosciences cognitives et vice-présidente de la recherche, Baycrest, ont fait écho aux vues du ministre Romano sur le partenariat. « Le CABHI est fier de poursuivre son étroite collaboration avec le gouvernement de l'Ontario et de resserrer ses liens avec les organismes de recherche provinciaux afin d'assurer une culture de l'innovation dynamique dans le secteur des soins aux personnes âgées. La vision du CABHI - aider les personnes âgées à vivre le mieux possible - n'a fait que gagner en importance pendant la pandémie. L'investissement du MCU nous aide à passer de l'idée à l'impact et accroît notre capacité de répondre aux besoins immédiats des adultes âgés en matière d'amélioration des soins et de la qualité de vie grâce à des solutions conçues en Ontario. Le soutien du MCU contribue également à assurer la croissance et la prospérité des entreprises ontariennes du secteur de la santé du cerveau et du vieillissement, ce qui est essentiel pour rebâtir une économie post-pandémique. »

Le financement a déjà un impact. Lancé en octobre 2020, le programme de préparation au marché (Market Readiness) Mentorat, capital et continuité (MC2) du CABHI, présenté en partenariat avec la Banque Nationale, appuie les entreprises ontariennes qui, autrement, auraient de la difficulté à accéder à du financement d'investissement et à des ressources de développement commercial pour assurer leur réussite continue et leur capacité à soutenir les personnes âgées dans les soins de longue durée et la collectivité.

Les entreprises qui participent au programme MC2 du CABHI sont à l'avant-garde d'entreprises de technologies de la santé et de technologie du vieillissement de grande envergure, soutenant les aînés, réduisant les coûts des soins et contribuant à la croissance économique de l'Ontario :

Le système d' Axem Neurotechnology guide la réadaptation physique pour promouvoir la capacité du cerveau à se réparer lui-même, avec un dispositif de spectroscopie portable et fonctionnel associé à un logiciel sur tablette;

guide la réadaptation physique pour promouvoir la capacité du cerveau à se réparer lui-même, avec un dispositif de spectroscopie portable et fonctionnel associé à un logiciel sur tablette; Braze Mobility a créé le premier système de détection des angles morts qui transforme tout fauteuil roulant en fauteuil roulant intelligent, détectant automatiquement les obstacles et fournissant des alertes multimodales;

a créé le premier système de détection des angles morts qui transforme tout fauteuil roulant en fauteuil roulant intelligent, détectant automatiquement les obstacles et fournissant des alertes multimodales; La plateforme numérique Urogynecology de Cosm modernise et personnalise les soins pour des millions de femmes âgées atteintes de troubles du plancher pelvien;

modernise et personnalise les soins pour des millions de femmes âgées atteintes de troubles du plancher pelvien; La solution de Rehabtronic , Prelivia, utilise une technologie brevetée et une stimulation électrique intermittente pour traiter les symptômes induits par la pression, qui touchent les personnes âgées et prolongent l'hospitalisation;

, Prelivia, utilise une technologie brevetée et une stimulation électrique intermittente pour traiter les symptômes induits par la pression, qui touchent les personnes âgées et prolongent l'hospitalisation; RetiSpec permet une détection précoce de la maladie d'Alzheimer grâce à un dépistage accessible et évolutif grâce à un examen de la vue non invasif rapide;

permet une détection précoce de la maladie d'Alzheimer grâce à un dépistage accessible et évolutif grâce à un examen de la vue non invasif rapide; Trualta est une plateforme d'éducation sur le Web qui aide les familles à acquérir des compétences pour gérer les soins à domicile d'un être cher aux prises avec un déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences connexes.

Le renouvellement du financement provincial élargit également la communauté d'innovation parmi les travailleurs de première ligne de l'Ontario. En novembre, le CABHI a lancé Spark-ON, un appel à des solutions novatrices créées par des travailleurs et des organisations de première ligne de l'Ontario pour lutter contre la pandémie en cours et ses répercussions sur les personnes âgées, les personnes atteintes de démence et leurs collectivités. Des projets seront financés pour répondre à des besoins pressants comme l'isolement social et Spark-ON aidera ces solutions à se développer, à se propager et à prendre de l'ampleur afin d'assurer le plus grand impact possible.

Le CABHI, grâce à l'investissement du gouvernement de l'Ontario, renforcera la culture de l'innovation et aidera à accroître la main-d'œuvre active qui profite aux aînés et stimule la croissance économique future de l'Ontario.

Le CABHI remercie sincèrement ses investisseurs, soir le gouvernement de l'Ontario par l'entremise du ministère des Collèges et Universités, le gouvernement du Canada par le biais de l'Agence de la santé publique du Canada et la Fondation Baycrest.

À propos du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI)

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

