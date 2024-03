Le gouvernement fédéral investit 7,5 millions de dollars pour permettre la prestation de services mobiles dans huit communautés autochtones

THOMPSON, MB, le 6 mars 2024 /CNW/ - Tout le monde, peu importe son lieu de résidence au Canada, a besoin d'une connectivité fiable et abordable. Aussi le gouvernement du Canada a décidé d'agir pour assurer l'accès à la connectivité mobile et à Internet haute vitesse dans les communautés moins bien desservies du pays.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 7,5 millions de dollars à Broadband Communications North afin d'étendre la couverture mobile sur les territoires des Premières Nations suivantes : Barren Lands First Nation, Northlands Denesuline First Nation, Poplar River First Nation, Mathias Colomb Cree Nation, Shamattawa First Nation, Sayisi Dene Denesuline Nation, Mosakahiken Cree Nation et Bloodvein First Nation au Manitoba.

Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse et de téléphonie mobile fiables.

Veiller à ce que les communautés autochtones aient accès à une connectivité mobile sécurisée et fiable est une priorité absolue du gouvernement, ce qui est d'autant plus nécessaire dans notre monde de plus en plus numérique. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

Citations

« En 2024, l'accès à une connexion mobile fiable devrait être une réalité quotidienne. Il suffirait ainsi d'un seul appel pour demander de l'aide. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le gouvernement fédéral veille à ce que huit communautés autochtones du Nord du Manitoba trouvent une certaine paix d'esprit. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Nous sommes ravis de l'annonce d'aujourd'hui. Ce financement va permettre à Broadband Communications North de continuer à renforcer nos communautés, d'améliorer leurs capacités en matière de communication et, surtout, d'améliorer la vie des résidents. Nous sommes dorénavant mieux en mesure de fournir des services de téléphonie cellulaire et de données aux communautés les plus éloignées et de combler l'écart en ce qui a trait aux services offerts dans bon nombre de nos communautés. Des études récentes révèlent que la majorité des gens accèdent aux divers services en ligne au moyen d'appareils portables. Ainsi, nous avons fait un pas en avant en veillant à ce que huit des communautés que nous servons puissent disposer de cette capacité. Nous pourrons donner aux résidents de ces communautés la possibilité de passer des appels au moyen d'appareils mobiles et serons donc en mesure d'offrir des services qui se rapprochent de ceux qui sont offerts dans le reste du pays. »

- Le directeur général de Broadband Communications North, Jason Neepin

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. L'objectif est également d'améliorer les services mobiles dans l'ensemble du pays.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. L'objectif est également d'améliorer les services mobiles dans l'ensemble du pays. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 262 millions de dollars dans des projets de connectivité au Manitoba .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA ; Facebook : Innovation canadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]