Les nouveaux produits confirment l'engagement de Manuvie à aider les Canadiens à protéger ce qui compte le plus à leurs yeux, tout en leur permettant de bâtir un patrimoine durable.

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Manuvie Canada, la plus importante société d'assurance du pays, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux produits novateurs conçus pour répondre aux divers besoins des Canadiens et Canadiennes et de leur famille. Il s'agit de la série de fonds distincts 75/100 et de l'assurance Vie Manuvie à émission garantie.

Série de fonds distincts 75/100

Une solution de placement qui peut aider les Canadiens dans leur planification successorale.

Offre une garantie à l'échéance de 75 % et une garantie de capital-décès de 100 %, soit une solution idéale pour les Canadiens qui souhaitent laisser un patrimoine durable en préservant leurs actifs.

Tarif compétitif et structure de frais simplifiée.

Gammes de fonds de première qualité, associés à des réinitialisations annuelles automatiques pour encaisser les gains.

Vie Manuvie à émission garantie

Permet d'accroître l'accessibilité à l'assurance vie pour les Canadiens.

Un produit d'assurance vie permanente sans examen médical ni questions concernant la santé. Permet à tous les Canadiens âgés de 18 à 65 ans d'avoir accès à l'assurance vie et de protéger ce qui leur tient le plus à cœur.

Couverture allant jusqu'à 100 000 dollars pour les Canadiens âgés de 18 à 70 ans et jusqu'à 50 000 dollars pour les Canadiens de 71 à 75 ans, ce qui surpasse les offres d'autres fournisseurs.

Comprend Manuvie Vitalité Go, un programme de santé axé sur les comportements pour encourager et récompenser les clients qui mesurent leurs activités saines.

« Les fonds distincts et les produits d'assurance vie permanente sont de plus en plus populaires parce qu'ils sont accessibles, pratiques et, surtout, parce qu'ils offrent aux Canadiens une garantie de couverture qui les aide à protéger ce qui compte le plus à leurs yeux, a déclaré Paul Savage, chef, Assurance individuelle, Manuvie Canada. En offrant aux Canadiens des options plus accessibles et plus inclusives, Manuvie confirme son engagement à aider tous les Canadiens à épargner, à préparer et à assurer leur avenir financier. »

Le lancement de la série de fonds distincts 75/100 et de l'assurance Vie Manuvie à émission garantie confirme l'engagement de Manuvie à développer des solutions innovantes et à offrir un plus grand nombre de solutions à la disposition des Canadiens.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Fonds distinct 75/100 et ici pour en savoir plus sur l'assurance Vie Manuvie à émission garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du titulaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des contrats d'assurance contenant des fonds distincts Manuvie et le garant de toute disposition de garantie contenue dans ces contrats. Gestion de placements Manuvie est un nom commercial de Manuvie. Les produits d'assurance sont émis par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. The Vitality Group Inc. en association avec La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, offre le programme Vitalité Manuvie. Le programme Vitalité Manuvie est offert avec certaines polices d'assurance. Vitality et Vitality Go sont des marques de commerce de Vitality Group International Inc., et sont utilisées sous licence par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées. Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre des décisions plus claires et plus simples afin qu'ils puissent vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

