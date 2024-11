En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/ PSE : MFC SEHK : 945

Le conseil d'administration nomme Phil Witherington, chef de la direction de Manulife Asia, pour lui succéder

Toronto , le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Société Financière Manuvie (SFM) a annoncé aujourd'hui que le président et chef de la direction, Roy Gori, l'a informé de son intention de prendre sa retraite le 8 mai 2025. Phil Witherington a été nommé pour lui succéder et se joindra au conseil d'administration à ce moment-là. Pour faciliter cette transition, M. Gori a accepté d'exercer des fonctions de conseiller après son départ à la retraite jusqu'au 31 août 2025.

« Le conseil d'administration appuie unanimement la nomination de Phil, a déclaré Don Lindsay, président du conseil d'administration de Manuvie. À titre de chef des finances et maintenant à titre de chef de la direction du segment Asie, il a constamment démontré sa capacité à gérer la complexité, à tenir ses engagements et à favoriser le changement et la mobilisation des équipes grâce à son leadership authentique. »

« Roy est un dirigeant inspirant, animé par des valeurs, qui a transformé nos activités et a obtenu des résultats exceptionnels au cours de son mandat à titre de président et chef de la direction, a ajouté M. Lindsay. Nous sommes bien positionnés pour une croissance soutenue grâce à l'attention disciplinée que Roy portait à l'exécution et à la force de l'équipe et de la culture qu'il a mises en place. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Roy pour son énergie, sa passion et son engagement hors du commun envers Manuvie. »

« J'ai eu l'honneur d'occuper le poste de président et chef de la direction de Manuvie et je suis extrêmement fier des nombreuses réalisations de notre équipe. Nous avons obtenu des résultats d'exploitation supérieurs, avons réduit les risques de nos activités et sommes devenus un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client, dans notre secteur, a déclaré M. Gori. Ces résultats nous ont permis d'obtenir un rendement total pour les actionnaires parmi les meilleurs du marché et n'auraient pas été possibles sans le dévouement et l'engagement incroyables de notre équipe mondiale exceptionnelle. »

« Nous pouvons désormais viser encore plus haut pour le prochain chapitre de Manuvie, a ajouté M. Gori. Je suis ravi que Phil dirige cette nouvelle phase de la croissance de l'entreprise compte tenu de sa connaissance approfondie de nos activités mondiales et de son leadership raisonné. Il a joué un rôle clé dans notre processus de transformation et je suis impatient de travailler avec lui pour assurer une transition en douceur. »

Phil Witherington s'est joint à l'équipe de la haute direction de Manuvie en 2017 et a occupé les fonctions de chef des finances pendant cinq ans jusqu'à sa nomination à son poste actuel de président et chef de la direction de Manulife Asia. Avant de se joindre à Manuvie en 2014, M. Witherington a occupé divers postes chez HSBC et AIA. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance et des services financiers à l'échelle mondiale, tant sur les marchés développés que les marchés émergents. Au début de sa carrière, il a passé dix ans aux bureaux de Londres et de Hong Kong de KPMG. M. Witherington est titulaire d'un diplôme en géographie de l'Université de Durham et d'un MBA pour cadres décerné conjointement par l'école de gestion de l'Université d'Édimbourg et l'École nationale des ponts et chaussées. Il possède aussi le titre de Fellow de l'Institute of Chartered Accountants in England & Wales (FCA) et le titre de Fellow du Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (FCPA).

« C'est un honneur pour moi de pouvoir diriger le prochain chapitre de Manuvie. Nous faisons partie d'une organisation historique dotée d'une empreinte incroyable, de capacités enviables et d'une histoire inégalée, a affirmé M. Witherington. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Roy et l'ensemble de l'équipe de la haute direction et je suis impatient de pouvoir poursuivre sur notre lancée, en assurant une croissance durable de grande qualité au profit de nos clients, de nos collègues, de nos investisseurs et des collectivités où nous exerçons nos activités dans le monde. »

M. Witherington continuera d'assumer ses fonctions actuelles tout en travaillant avec M. Gori sur la planification de la transition et désignera son successeur dans les mois à venir.

