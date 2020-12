TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est au fait des mesures récemment prises en Colombie-Britannique et en Alberta contre la pratique de tarification selon les conditions les plus avantageuses (Best Terms Pricing) dans le marché de l'assurance de biens pour les sociétés ou syndicats de copropriété (strata corporations) (aussi connue en tant qu'assurance pour les immeubles en copropriété). Il devrait en résulter des pratiques plus équitables en la matière. Ce marché constitue une priorité dans ces provinces.

Le CCRRA reconnaît que cette pratique peut aussi avoir cours dans le marché plus large de l'assurance commerciale, et les organismes de réglementation provinciaux cherchent à recueillir plus d'information auprès du secteur de l'assurance de dommages afin de mieux cerner la situation. « Le CCRRA compte se pencher sur la pratique de tarification selon les conditions les plus avantageuses au sein du marché plus large de l'assurance commerciale pour s'assurer qu'elle ne déroge pas aux principes de traitement équitable des clients », a déclaré son président Frank Chong.

Le CCRRA est une association intergouvernementale regroupant les organismes de réglementation des assurances. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Nous collaborons à l'élaboration de solutions à des questions de réglementation communes.

